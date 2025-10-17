Antena 1, lovitură puternică pentru PRO TV! Reality show-ul cu sportivi celebri care va dispărea de pe post. Unde va putea fi văzut din 2026

Cei pasionați de aventură trebuie să știe că formatul Survivor România, reality show unde au participat numeroși sportivi celebri, nu va mai difuzat la Pro Tv din 2026, ci la Antena 1.

Survivor România se întoarce la Antena 1

Conform celor mai recente informații, . Menționăm faptul că de când formatul a ajuns în România, acesta a fost difuzat la Antena 1, Pro Tv, dar și la Kanal D.

Iată însă că din 2026, reality show-ul revine la Antena 1. De altfel trustul promite un show care evidențiază calitățile sportive și atletice ale participanților și care vine totodată cu numeroase provocări.

Vor exista probe mai dificile decât cele de până acum. De asemenea, concurenții vor trebui să își depășească limitele dacă vor să plece acasă într-adevăr cu premiul cel mare. Și nu o să lipsească nici alianțele strategice.

„Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare.

Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor”, este anunțul oficial al celor de la Antena 1.

Antena 1 a dat startul castingului pentru Survivor România

Castingul a început deja. Astfel, toți cei care vor să își testeze limitele la Survivor România o vor putea face. Locația va fi una exotică, așa cum ne-am obișnuit deja, însă rămâne de văzut și ce nume noi vom cunoaște.

Show-ul va fi produs începând cu anul 2026 și va fi difuzat direct pe post. Astfel, fanii Survivor vor mai avea ceva de așteptat până în momentul în care își vor putea alege favoriții.

„Astăzi, Antena anunță startul castingului pentru reality show-ul în care concurenți din medii diverse sunt izolați într-o locație exotică, unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forță, rezistență și strategie și să dovedească spirit de echipă, inteligență și curaj”, se mai arată în comunicat.

Ce sportivi celebri au participat până acum la Survivor

Menționăm faptul că de-a lungul timpului, nume celebre din sport au participat la rality show. Mihai Onicaș, Ștefan Ciuculescu, Sebastian Chitoșcă, foști fotbaliști la FCSB, au acceptat la un moment dat provocarea.

La rândul lor, Asiana Peng, Ana Porgras, Ștefania Stănilă, Marian Drăgulescu, foști gimnaști, au ajuns în Republica Dominicană și au dat ce au avut mai bun. Cezar Juratoni, fost boxer, dar și Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu și Mihai Zmărăndescu au acceptat la rândul lor provocarea.

, Robert Niță, fost fotbalist la Rapid, au participat și ei la Survivor România. Rămâne însă de văzut ce surprize vor urma în 2026.