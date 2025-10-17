Sport

Antena 1, lovitură puternică pentru PRO TV! Reality show-ul cu sportivi celebri care va dispărea de pe post. Unde va putea fi văzut din 2026

Un reality show cu sportivi celebri suferă o modificare radicală. Până acum era difuzat de PRO TV, însă din 2026, telespectatorii îl vor putea urmări la Antena 1.
Valentina Vladoi
17.10.2025 | 07:00
Antena 1 lovitura puternica pentru PRO TV Reality showul cu sportivi celebri care va disparea de pe post Unde va putea fi vazut din 2026
Ce sportivi celebri au participat până acum la Survivor. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Cei pasionați de aventură trebuie să știe că formatul Survivor România, reality show unde au participat numeroși sportivi celebri, nu va mai difuzat la Pro Tv din 2026, ci la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Survivor România se întoarce la Antena 1

Conform celor mai recente informații, Survivor România revine la Antena 1. Menționăm faptul că de când formatul a ajuns în România, acesta a fost difuzat la Antena 1, Pro Tv, dar și la Kanal D.

Iată însă că din 2026, reality show-ul revine la Antena 1. De altfel trustul promite un show care evidențiază calitățile sportive și atletice ale participanților și care vine totodată cu numeroase provocări.

ADVERTISEMENT

Vor exista probe mai dificile decât cele de până acum. De asemenea, concurenții vor trebui să își depășească limitele dacă vor să plece acasă într-adevăr cu premiul cel mare. Și nu o să lipsească nici alianțele strategice.

„Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare.

ADVERTISEMENT
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește,...
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”

Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor”, este anunțul oficial al celor de la Antena 1.

ADVERTISEMENT
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe...
Digisport.ro
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație

Antena 1 a dat startul castingului pentru Survivor România

Castingul a început deja. Astfel, toți cei care vor să își testeze limitele la Survivor România o vor putea face. Locația va fi una exotică, așa cum ne-am obișnuit deja, însă rămâne de văzut și ce nume noi vom cunoaște.

Show-ul va fi produs începând cu anul 2026 și va fi difuzat direct pe post. Astfel, fanii Survivor vor mai avea ceva de așteptat până în momentul în care își vor putea alege favoriții.

ADVERTISEMENT

„Astăzi, Antena anunță startul castingului pentru reality show-ul în care concurenți din medii diverse sunt izolați într-o locație exotică, unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forță, rezistență și strategie și să dovedească spirit de echipă, inteligență și curaj”, se mai arată în comunicat.

Ce sportivi celebri au participat până acum la Survivor

Menționăm faptul că de-a lungul timpului, nume celebre din sport au participat la rality show. Mihai Onicaș, Ștefan Ciuculescu, Sebastian Chitoșcă, foști fotbaliști la FCSB, au acceptat la un moment dat provocarea.

La rândul lor, Asiana Peng, Ana Porgras, Ștefania Stănilă, Marian Drăgulescu, foști gimnaști, au ajuns în Republica Dominicană și au dat ce au avut mai bun. Cezar Juratoni, fost boxer, dar și Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu și Mihai Zmărăndescu au acceptat la rândul lor provocarea.

Elena Chiriac, fostă campioană de taekwondo, Robert Niță, fost fotbalist la Rapid, au participat și ei la Survivor România. Rămâne însă de văzut ce surprize vor urma în 2026.

Basarab Panduru l-a făcut praf pe Louis Munteanu după Csikszereda – CFR Cluj...
Fanatik
Basarab Panduru l-a făcut praf pe Louis Munteanu după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Te faci de râsul lumii! Să nu mai faci așa ceva vreodată”
Probleme mari pentru omul FCSB-ului! S-a operat și nu mai are voie să...
Fanatik
Probleme mari pentru omul FCSB-ului! S-a operat și nu mai are voie să facă sport
Robert Ilyeș, furios după penalty-ul de 2-2 care a adus un punct echipei...
Fanatik
Robert Ilyeș, furios după penalty-ul de 2-2 care a adus un punct echipei lui în Csikszereda – CFR Cluj: „Îl trimiteam cu primul tren direct la Budapesta. Nu pot să accept așa ceva”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Prunea, revenire-ȘOC în SuperLiga?! Echipa cu care ar vrea să semneze: 'Cum să...
iamsport.ro
Prunea, revenire-ȘOC în SuperLiga?! Echipa cu care ar vrea să semneze: 'Cum să nu mă duc?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!