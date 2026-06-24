Antena 1, pe urmele recordurilor lui Cristiano Ronaldo! Câți români au văzut la TV „dubla” lui CR7 din Portugalia – Uzbekistan 5-0

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Marți, 23 iunie, românii au stat cu ochii pe Antena 1 și AntenaPLAY, acolo unde a fost transmis duelul Portugalia – Uzbekistan 5-0. Cristiano Ronaldo a făcut show total și, cu „dubla” reușită la Houston, a scris istorie devenind

Antena 1, lider de audiență și în ziua a 13-a. Cristiano Ronaldo, urmărit de peste 1,6 milioane de români

disputat în intervalul 20:00 – 21:59, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 34.9% și un rating mediu de 8 puncte, urmată de PRO TV cu 18.2% cota de piaţă și 4.2 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 25.8% cotă de piaţă și 8.2 puncte de rating, fiind urmat de PRO TV cu 14.4% cota de piaţă și 4.6 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 21.6% cotă de piaţă și 6.8 puncte de rating, urmată de PRO TV cu 17.1% cota de piaţă și 5.4 puncte de rating. În minutul de aur, 21:57, peste 1.6 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

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Și confruntarea din Grupa L, Anglia – Ghana, scor 0-0, difuzată ȋn intervalul 23:00 – 01:01, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 36.8%, urmată de PRO TV cu 14.7% cotă de piaţă, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 28.1% cotă de piaţă, fiind urmat de PRO TV cu 11.8% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 22.8% cotă de piaţă, urmată de PRO TV cu 15.2% cota de piaţă.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.5 puncte de rating și 24.8% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 6.2 puncte de rating și 29.2% cotă de piață. Şi partida din ziua anterioară, Franţa – Irak 3-0, din Grupa I, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, ȋnregistrând 33.3% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Ziua a 14-a se anunță cel puțin la fel de interesantă

Ziua a 14-a de la CM 2026 a început azi-noapte cu partida din Grupa L, Panama – Croația. Singurul gol al duelului de la Toronto a fost marcat de Ante Budimir (54). Spre dimineață s-a jucat și cel de-al doilea meci al etapei a doua din Grupa K, Columbia – RD Congo. Sud-americanii s-au impus cu 1-0, prin golul lui Munoz, și au obținut biletele pentru 16-imi. Diseară începe ultima etapă din faza grupelor, astfel că meciurile se vor juca de la aceeași oră. Miercuri, 24 iunie, de la ora 22:00, sunt programate duelurile din Grupa B, Eleveția – Canada (Antena 1 și AntenaPLAY) și Bosnia Herțegovina – Qatar (Antena 3 și AntenaPLAY).

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