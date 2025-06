Antena 1 s-a jucat cu focul: ce vom vedea în sezonul 9 al emisiunii Insula iubirii. „Haos!”. Mărturisiri din Thailanda. Exclusiv

Antena 1 numără zilele până când începe sezonul 9 al emisiunii Insula iubirii, cel mai provocator show din România, care a făcut istorie cu poveștile de iubire și trădările din cupluri.

Antena 1 a plusat anul ăsta: ce vom vedea în sezonul 9 al emisiunii Insula iubirii. Show-ul începe pe 21 iulie

Nici în 2025 , iar FANATIK dezvăluie, în exclusivitate, că telespectatorii vor fi cu sufletul la gură încă din primul episod, cel care va fi difuzat de Antena 1 pe 21 iulie 2025.

Antena 1 a mers și mai departe cu scenariul unui perfect, căci sezonul 9 Insula iubirii are absolut toate ingredientele. au pornit în călătorie vieții lor, iar noi am aflat, chiar din Thailanda, de la trei din cele mai periculoase ispite, la ce vom asista în doar câteva săptămâni. Se pare că anul acesta alarma va suna de mult prea multe ori, poate chiar un adevărat record al infidelităților față de tot ce am văzut în primele opt sezoane.

Unele ispite scot la iveală adevărul despre poveștile de iubire pe care le trăiesc și spun că sezonul 9 depășește orice imaginație, orice scenariu de telenovelă, nu de alta, dar se va dovedi încă o dată că viața bate filmul.

„O să fie flirturi incendiare și planuri secrete pe care nimeni nu le vede venind”

Octavian, Dan și Andrei, cele mai noi ispite de la Antena 1, care fac parte din sezonul 9 al emisiunii Insula iubirii, dau din casă, în exclusivitate pentru FANATIK. Ce ne-au dezvăluit cele trei ispite masculine? Aflați din rândurile de mai jos!

Băieții ne-au dat detalii din culise, despre ce ar trebui să știe fanii despre ei, dar și despre nebunia în care s-au înhămat. Octavian Grigorescu, de meserie DJ și producător muzical, stabilit în Bali, Indonezia, ne-a zis că la vârsta lui are senzația că a trăit deja 10 vieți. „Deși am 27 de ani, simt deja că am trăit 10 vieți. Și ce am învățat este că totul e despre oameni, experiențe și locuri. În această ordine. Că nu caut validare, ci experiențe reale. Și că liniștea mea nu vine din lipsa de emoție, ci din faptul că le-am trăit pe toate”, a declarat Octavian, pentru FANATIK.

Dan Dumitraș, de meserie inginer proiectant, a venit și cu câteva dezvăluiri despre ce vor vedea telespectatorii la Antena 1 în sezonul 9 Insula iubirii. Dram va fi la fiecare pas, iar flirturile vor da foc pasiunii în Thailanda.

„Aș vrea ca lumea să știe că am profunzime și că mereu gândesc înainte să vorbesc, fiind atent la orice detaliu. Să vă pregătiți pentru sezonul în care drama nu își ia concediu! O să fie flirturi incendiare și planuri secrete pe care nimeni nu le vede venind, și lecții despre ce să nu faci într-o relație. Dacă vreți un mix perfect între haos și romantism, acest sezon din Insula Iubirii este pentru voi”, ne-a spus Dumitraș

Ediție cu nervii întinși la maximum

Stabilit în UK, unde lucrează ca actor și fotomodel, Andrei Vasile ne-a mărturisit că participarea la Insula iubirii a gândit-o în primul rând ca să se redescopere, dar și ca să învețe ceva din poveștile celor din jur. Multe din situațiile la care telespectatorii vor fi martori vor produce emoții mixte: de la furie și întristare până la bucurie, extaz sau compasiune.

„Aș fi vrut să pot vorbi mai mult despre lucrurile minunate pe care le-am făcut în ultimii ani și experiențele bune și rele care mi-au schimbat viața și pe mine, de asemenea. Rămâne să văd și eu, să fiu surprins ce se va putea observa pe ecrane… poate mă redescopăr și eu cu ocazia asta. Cred eu că telespectatorii se vor bucura, enerva, întrista dar în fond și la urma urmei, vor savura din plin toate momentele petrecute acolo și trăirile fiecăruia dintre noi”, a încheiat Vasile, pentru FANATIK.