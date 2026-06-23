Antena 1 și-a distrus din nou concurența! Câți români au urmărit la TV recordul doborât de Lionel Messi la Campionatul Mondial

Așa cum de altfel era de așteptat în mare măsură să se întâmple, Antena 1 a devenit lider de audiență în România de când a început Campionatul Mondial de fotbal. Acest trend s-a confirmat o dată în plus în cursul zilei de luni, 22 iunie. Și nu întâmplător, întrucât atunci s-a consemnat un moment istoric în contextul acestei competiții.
Lionel Messi (38 de ani) a marcat ambele goluri ale meciului Argentina – Austria, disputat cu începere de la ora României 20:00 în Statele Unite ale Americii, la Dallas, Texas, în etapa a doua a grupei J de la turneul final, după ce ratase și un penalty. În prima rundă, starul de la Inter Miami semnase un hattrick cu Algeria. Astfel, în mod evident, Messi a ajuns deja la cinci goluri marcate în doar două partide jucate la acest Mondial.
În plus, fostul fotbalist de la FC Barcelona și PSG a ajuns la cota 18 per total la această competiție, devenind în consecință cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial. Argentinianul l-a depășit în acest clasament pe germanul Miroslav Klose, alături de care se afla la egalitate înaintea acestui meci cu Austria.
Așadar, momentul istoric a putut fi urmărit în direct în România pe Antena 1, dar și pe platforma online AntenaPlay. Iar acest lucru s-a văzut din plin în audiențe. În „minutul de aur”, înregistrat la ora 22:01, adică la finalul jocului, cu doar un minut înainte de finalul transmisiei, mai bine de 1.8 milioane de telespectatori urmăreau partida doar la TV.
La modul general, Antena 1 a fost lider de audiență la nivel național pe durata acestui meci dintre Argentina și Austria, cu un rating de 7.5 și o cotă de piață de 23.9%, peste Pro TV, care a înregistrat în același interval de timp un rating de 4.9 și o cotă de piață de 15.8%. De asemenea, când vine vorba despre măsurătorile făcute pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, disputa dintre cele două televiziuni rivale a fost „tranșată” în aceeași manieră.
Antena 1 a avut cotă de piață 36.5% și rating mediu de 9.3 puncte, în vreme ce Pro TV a înregistrat 19.3% cotă de piață și 4.9 puncte de rating. Același trend s-a păstrat și la nivelul publicului urban: 29.3% cotă de piață și 9.6 rating pentru Antena 1, respectiv 14.7% cotă de piață și 4.8 puncte de rating pentru Pro TV. Nu în ultimul rând, în acest context ar mai trebui menționat și faptul că Antena 1 a fost lider național de audiență în medie și pe întreaga zi de luni, 22 iunie, cu 2.4 puncte de rating și 23.1% cotă de piață, dar și în mod special pe durata întregului interval de timp denumit „Prime Time” (între 19:00 și 00:00), cu rating 6.1 și cotă de piață 26.4%.