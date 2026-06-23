Antena 1 și-a distrus din nou concurența! Câți români au urmărit la TV recordul doborât de Lionel Messi la Campionatul Mondial

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Așa cum de altfel era de așteptat în mare măsură să se întâmple, Antena 1 a devenit lider de audiență în România de când a început Campionatul Mondial de fotbal. Acest trend s-a confirmat o dată în plus în cursul zilei de luni, 22 iunie. Și nu întâmplător, întrucât atunci s-a consemnat un moment istoric în contextul acestei competiții.

Antena 1, din nou lider de audiență la nivel național cu meciurile de la Campionatul Mondial

, disputat cu începere de la ora României 20:00 în Statele Unite ale Americii, la Dallas, Texas, în etapa a doua a grupei J de la turneul final, după ce ratase și un penalty. În prima rundă, semnase un hattrick cu Algeria. Astfel, în mod evident,

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În plus, , devenind în consecință . , alături de care se afla la egalitate înaintea acestui meci cu Austria.

Așadar, momentul istoric a putut fi urmărit în direct în România pe Antena 1, dar și pe platforma online AntenaPlay. Iar acest lucru s-a văzut din plin în audiențe. În „minutul de aur”, înregistrat la ora 22:01, adică la finalul jocului, cu doar un minut înainte de finalul transmisiei, mai bine de 1.8 milioane de telespectatori urmăreau partida doar la TV.

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Recordul stabilit de Lionel Messi în Argentina – Austria 2-0 a făcut diferența

La modul general, Antena 1 a fost lider de audiență la nivel național pe durata acestui meci dintre Argentina și Austria, cu un rating de 7.5 și o cotă de piață de 23.9%, peste Pro TV, care a înregistrat în același interval de timp un rating de 4.9 și o cotă de piață de 15.8%. De asemenea, când vine vorba despre măsurătorile făcute pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, disputa dintre cele două televiziuni rivale a fost „tranșată” în aceeași manieră.

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Antena 1 a avut cotă de piață 36.5% și rating mediu de 9.3 puncte, în vreme ce Pro TV a înregistrat 19.3% cotă de piață și 4.9 puncte de rating. Același trend s-a păstrat și la nivelul publicului urban: 29.3% cotă de piață și 9.6 rating pentru Antena 1, respectiv 14.7% cotă de piață și 4.8 puncte de rating pentru Pro TV. Nu în ultimul rând, în acest context ar mai trebui menționat și faptul că Antena 1 a fost lider național de audiență în medie și pe întreaga zi de luni, 22 iunie, cu 2.4 puncte de rating și 23.1% cotă de piață, dar și în mod special pe durata întregului interval de timp denumit „Prime Time” (între 19:00 și 00:00), cu rating 6.1 și cotă de piață 26.4%.

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