„Belești stelele, CNN! Antena are naționala, dar și-a dat cel mai mare autogol!” Daniel Șendre, opinie dură după ce Pro TV a fost înjurat la o petrecere a rivalilor

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„Moment șocant la petrecerea Antenei 1”, a anunțat , astăzi. Publicul site-ului de știri a făcut click pe titlu și momentul a bubuit în online.

„Pro TV să ne belească p***” nu mai pare o glumă, ci o declarație asumată

La petrecerea asta, pe ecrane a fost afișată la un moment fotografia directorului general al Antenei Group, Sorin Alexandrescu, alături de mesajul: „Pro TV să ne belească p***”. Ați completat singuri steluțele, da!? Dacă nu, aștept un pic, apoi continuăm, pentru că este foarte important să avem toți o imagine foarte clară a subiectului despre care vorbim. Pro TV să le belească, ce!?” Ați completat, bravo!

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Colegii de la Hotnews au sunat la Antena 1 și le-a răspuns Liana Sanda, PR manager al trustului, care a explicat: „Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic, care ne-a luat pe toți prin surprindere. Colegul a fost sancționat. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment, dacă anunța pe cineva, nu se mai întâmpla”, a spus reprezentanta postului. Cuvintele alese sunt menite să micșoreze.

Acum să stabilim exact despre ce vorbim aici, de fapt, pentru că toți suntem oameni de comunicare. Când la „petrecerea” cu pricina ai invitat, oficial, pe lângă propriii angajați, sute de alți oameni, parteneri de business, agenții de publicitate și reprezentanți ai companiilor care își fac reclamă la Antena Group, aceea nu mai este o petrecere oarecare, ci un eveniment corporate.

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Ca atare, postat pe ecranul acela masiv, chiar în mijlocul invitaților, mesajul cu belitul stelelor devine o gafă serioasă de comunicare la fel. Corporate. Glume de genul ăsta se fac doar pe stadion. Când lângă mesaj apare fotografia ditamai directorului general, îl transformi într-un mesaj asociat vizual conducerii companiei, ceea ce complică și mai mult lucrurile. Pro TV să ne belească p***” nu mai arată ca o „glumă neinspirată” spusă de cineva la masă, spontan, ci ca o declarație asumată sau cel puțin tolerată de organizație. Asta au văzut pe ecran partenerii de business și toți ceilalți invitați! Din acest motiv au ajuns imaginile cu pricina la Hotnews!

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Sloganul ales de Antena 1 pentru a promova meciurile naționalei se anulează

Există gafe de comunicare, există glume proaste și există momente în care o companie care trăiește tocmai din comunicare reușește să uite aproape tot ce știe despre ea. . Focusul publicului pe post. Antena vorbește despre România. Antena construiește audiențe uriașe în jurul tricolorilor și încearcă firesc să transforme această asociere într-un avantaj de imagine. Și tocmai acum își dă cu mingea în gură. Cristi Borcea likes this!

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Sloganul cu care Antena promovează meciurile este construit în jurul conceptului de unitate: „Toamna asta, Antena 1 ne adună. România împreună.” Colegii de la Pro TV le belesc p***** separat, înțelegem. Să promovezi naționala printr-un discurs de unitate și la petrecerea corporate să apară un mesaj de o vulgaritate extremă împotriva principalului competitor mi se pare ceva la un cu totul alt nivel. Colegul de la tehnic și toți angajații de la Antenă ar fi trebuit să știe de la management că atunci când ești un grup media important, competitorul trebui „învins” prin audiență, conținut, venituri și relevanță, nu printr-o înjurătură proiectată pe un ecran.

Am înțeles, cu toții, decizia de a sancționa angajatul de la tehnic, dar mi-ar plăcea ca și trustul Antena să înțeleagă ceva. Adevărata lor problemă, de fapt.

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Unde a greșit Antena 1

În comunicare, intenția și efectul sunt două lucruri diferite Invitații corporate nu văd organigrama companiei în momentul în care privesc un ecran. Publicul de acasă nu știe cine are acces la sistem, cine a apăsat un buton și cine trebuia să verifice conținutul înainte ca acesta să apară. Toți au văzut sigla, evenimentul, fotografia directorului general și mesajul. Imaginea rezultată aparține inevitabil brandului!

Pro TV să ne belească p*****. Desigur, putem râde. Noi ne permitem. Antena Group nu. Poți investi milioane în drepturi TV, producție, marketing și campanii. Te poți asocia cu BBC, Al Jazeera și CNN. Poți construi sloganuri, identități și strategii de brand. Poți aduce echipa națională pe ecran și milioane de români în fața lui. Și apoi poate veni cineva de la tehnic, apăsă câteva taste, moment în care întreaga ta strategie de comunicare încape într-o înjurătură.

E genul de situație pe care departamente întregi de PR sunt plătite să îl împiedice. Antena Group a eșuat. În fotbal i se spune „autogol” și e dat apoi în buclă pe Cartoon Network.