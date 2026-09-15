Sport

Starul din Premier League s-a accidentat și e incert pentru Suedia – România: „N-arată bine deloc”

Lovitură grea pentru Suedia înaintea meciului cu România! Starul din Premier League s-a accidentat. Cele două selecționate vor fi adversare în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor
Cristian Măciucă
15.09.2026 | 11:28
Starul din Premier League sa accidentat si e incert pentru Suedia Romania Narata bine deloc
ULTIMA ORĂ
Starul din Premier League s-a accidentat și e incert pentru Suedia - România: "N-arată bine deloc". FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Naționala Suediei s-ar putea confrunta cu o mare problemă înaintea duelului cu România din prima etapă a Grupei H din Liga Națiunilor. Vedeta nordicilor din Premier League s-a accidentat si a devenit incertă pentru partida contra „tricolorilor”.

Anthony Elanga s-a accidentat și ar putea rata meciul Suedia – România

Epilogul etapei a patra din Premier League i-a adus lui Matthias Jaissle prima înfrângere de la preluarea lui Newcastle. „Coțofenele” au fost învinse categoric pe Elland Road, scor 1-4 de Leeds United. Până la acest eșec, Newcastle reușise să obțină puncte cu adversari de calibru, precum Liverpool și Tottenham, însă echipa lui Jaissle nu a mai repetat evoluțiile bune și a cedat fără drept de apel în deplasarea de la Leeds.

ADVERTISEMENT

Planurile lui Matthias Jaissle au fost date peste cap chiar înainte de startul partidei, după ce managerul lui Newcastle l-a pierdut pe Anthony Elanga (24 de ani), unul dintre cei mai buni jucători ai echipei în debutul acestui sezon.

Atacantul suedez s-a accidentat la unul dintre antrenamentele lui Newcastle și urmează să fie supus unui nou RMN, în urma căruia medicii vor stabili cu exactitate perioada de indisponibilitate. Presa britanică notează însă că problema ar putea fi una serioasă, iar internaționalul suedez riscă să lipsească o perioadă îndelungată.

ADVERTISEMENT
„Complet încercuiți”. Rușii suferă o înfrângere majoră în Donbas, unde au pierdut 240...
Digi24.ro
„Complet încercuiți”. Rușii suferă o înfrângere majoră în Donbas, unde au pierdut 240 km pătrați de teren și au fost înconjurați

Astfel, șansele ca Elanga să fie prezent la prima partidă a Suediei din Liga Națiunilor, cu România, sunt extrem de mici. Duelul din Grupa H este programat vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45. „Cu Anthony Elanga, are o problemă cu această accidentare. Trebuie să investigăm mai mult cât de serioasă este însă, în acest moment, situația nu arată deloc bine”, au fost cuvintele lui Jaissle la conferința de presă. Crescut în academia lui Manchester United, Elanga joacă la Newcastle din vara lui 2025, când „coțofenele” au plătit 61,4 milioane de euro pentru a îl cumpăra de la Nottingham Forest.

ADVERTISEMENT
A venit
Digisport.ro
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
  • 32.000.000 de euro e cota de piață a lui Anthony Elanga, conform transfermarkt.com
  • 34 de selecții și 8 goluri are atacantul suedez la prima reprezentativă a nordicilor
Scene inimaginabile la o competiție de HYROX! A făcut diaree în timpul cursei,...
Fanatik
Scene inimaginabile la o competiție de HYROX! A făcut diaree în timpul cursei, dar a continuat și a câștigat. Video
Edi Iordănescu i-a răspuns lui Marius Șumudică! Unde poate să joace, de fapt,...
Fanatik
Edi Iordănescu i-a răspuns lui Marius Șumudică! Unde poate să joace, de fapt, Denis Drăguș la FCSB
Fotbal-polo în România! Condițiile șocante în care s-a disputat un meci de juniori....
Fanatik
Fotbal-polo în România! Condițiile șocante în care s-a disputat un meci de juniori. Cum se apără clubul organizator. Foto
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu:...
iamsport.ro
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu: 'Era sculă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!