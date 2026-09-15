CE TREBUIE SĂ ȘTII Anthony Elanga s-a accidentat și ar putea rata meciul Suedia – România

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Naționala Suediei s-ar putea confrunta cu o mare problemă înaintea duelului cu România din prima etapă a Grupei H din Liga Națiunilor. Vedeta nordicilor din Premier League s-a accidentat si a devenit incertă pentru partida contra „tricolorilor”.

Anthony Elanga s-a accidentat și ar putea rata meciul Suedia – România

i-a adus lui Matthias Jaissle prima înfrângere de la preluarea lui Newcastle. „Coțofenele” au fost învinse categoric pe Elland Road, scor 1-4 de Leeds United. Până la acest eșec, Newcastle reușise să obțină puncte cu adversari de calibru, precum Liverpool și Tottenham, însă echipa lui Jaissle nu a mai repetat evoluțiile bune și a cedat fără drept de apel în deplasarea de la Leeds.

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Planurile lui Matthias Jaissle au fost date peste cap chiar înainte de startul partidei, după ce managerul lui Newcastle l-a pierdut pe Anthony Elanga (24 de ani), unul dintre cei mai buni jucători ai echipei în debutul acestui sezon.

Atacantul suedez s-a accidentat la unul dintre antrenamentele lui Newcastle și urmează să fie supus unui nou RMN, în urma căruia medicii vor stabili cu exactitate perioada de indisponibilitate. Presa britanică notează însă că problema ar putea fi una serioasă, iar internaționalul suedez riscă să lipsească o perioadă îndelungată.

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Astfel, șansele ca Elanga să fie prezent la prima partidă a Suediei din Liga Națiunilor, cu România, sunt extrem de mici. . „Cu Anthony Elanga, are o problemă cu această accidentare. Trebuie să investigăm mai mult cât de serioasă este însă, în acest moment, situația nu arată deloc bine”, au fost cuvintele lui Jaissle la conferința de presă. Crescut în academia lui Manchester United, Elanga joacă la Newcastle din vara lui 2025, când „coțofenele” au plătit 61,4 milioane de euro pentru a îl cumpăra de la Nottingham Forest.

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