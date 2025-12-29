Anthony Joshua, aproape de tragedie la 10 zile după lupta de 200.000.000 de euro cu Jake Paul! Sportivul a fost implicat într-un accident soldat cu mai mulți morți

ADVERTISEMENT

Un eveniment tragic s-a petrecut în Nigeria, acolo unde se află pe perioada sărbătorilor. Mașina în care se afla sportivul a fost implicată într-un accident rutier teribil care s-a soldat cu urmări grave.

Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier soldat cu 2 morți

se afla pe scaunul din dreapta al vehiculului în momentul în care s-a petrecut teribilul accident rutier, iar din primele informații se pare că acesta a avut mare noroc și a scăpat cu minime leziuni, fără ceva foarte grav.

Din păcate, se pare că alți doi pasageri ce erau în mașină cu Anthony Joshua au murit din cauza impactului. Se pare că a avut loc o coliziune cu o autoutilitară ce se afla parcată în apropierea unei benzinării.

Footage is circulating online showing Anthony Joshua at the scene of a serious road incident, with emergency services present. In the clip, Joshua appears to be assisted away from the vehicle, and no visible injuries can be seen at that moment. At this time, details have not been officially confirmed, and the footage has not been independently verified by authorities. Investigations are ongoing, and no further statements have been released. This video is being shared for context only, as more information is expected to emerge. As always, it’s important to avoid speculation and wait for confirmed updates from official sources. More updates to follow as this develops.

Anthony Joshua a fost transportat la spital

Autoritățile au venit imediat la fața locului, acolo unde au fost prezente și mai multe ambulanțe pentru a acorda primul ajutor celor vătămați. Se pare că Anthony Joshua a fost transportat la spital pentru a i se face investigații, iar acesta urmează să petreacă acolo mai mult timp pentru a se garanta faptul că sportivul nu are probleme mai mari față de cele depistate inițial.

Acesta este acum în afara oricărui pericol și mulți spun că a avut mare noroc că nu a fost lovit mai grav sau că nu și-a pierdut viața în urma impactului dur pe care mașina l-a avut. Joshua s-a aflat pe bancheta din spate și asta l-a salvat, spun cei de la fața locului.

Joshua s-a bătut recent cu Jake Paul și l-a învins, într-un meci de milioane de euro

Anthony Joshua se afla în Nigeria pentru a se odihni după ce pe 19 decembrie s-a bătut cu Jake Paul și l-a făcut KO pe acesta. Pentru acest meci organizatorii au pus la bătaie aproximativ 200 de milioane de euro ca premii.

Adversarul său a ieșit mult mai șifonat din meci, cu mandibula ruptă după o lovitură dură primită de la Joshua. Paul a avut nevoie de mai multe zile de spitalizare pentru a-și reveni și a recunoscut că a trecut prin momente dificile din cauza meciului.