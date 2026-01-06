Sport

Anthony Joshua, decizie radicală după ce a fost la un pas de moarte! Ce se întâmplă după accidentul teribil suferit

Anthony Joshua, cel care trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a fost implicat într-un accident rutier care a fost soldat cu moartea a două persoane, este gata de o decizie radicală.
06.01.2026
Joshua vrea să se retragă din box
Anthony Joshua este gata să-și încheie cariera, fiind profund afectat de cele întâmplate, iar cel mai probabil decizia o să fie anunțată în mod oficial în curând.

Anthony Joshua vrea să se retragă din box după accidentul teribil suferit

Anthony Joshua, fost campion mondial la categoria grea și una dintre cele mai cunoscute figuri ale pugilismului britanic, se confruntă cu o perioadă de incertitudine după un accident rutier tragic în Nigeria, petrecut pe 29 decembrie 2025. În urma coliziunii cu un camion staționat, doi dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, antrenorul său de forță și condiționare, Sina Ghami, și antrenorul personal, Latif ‘Latz’ Ayodele, au murit, iar Joshua a fost doar rănit ușor și eliberat din spital pe 31 decembrie.

Surse apropiate familiei susțin că britanicul de 36 de ani ar fi informat în privat rudele despre dorința de a se retrage din box, decizia fiind influențată de impactul emoțional al accidentului și de pierderea celor care i-au fost alături de-a lungul carierei, notează cei de la Mirror.

Joshua tocmai l-a bătut pe Jake Paul

Speculațiile privind retragerea vin într-un context în care Joshua tocmai revenise pe scena internațională cu o victorie notabilă în fața lui Jake Paul, în decembrie 2025, un meci care i-a adus un succes prin knockout în runda a șasea. De altfel, americanul a suferit răni dure în urma luptei și a fost nevoit să stea spitalizat mai multe zile. Paul a avut maxilarul fracturat din cauza unei lovituri în plin primite de la Joshua.

Existau deja planuri cu privire la următorul posibil adversar al lui Anthony Joshua, în 2026, chiar un compatriot, Tyson Fury. Totuși, se pare că meciul nu va mai avea loc și acesta din urmă își va căuta un alt adversar cu care să se bată.

Joshua a fost și campion olimpic

Anthony Joshua este unul dintre cei mai importanți boxeri britanici ai ultimelor decenii, afirmându-se rapid pe scena mondială datorită forței sale fizice impresionante și stilului ofensiv spectaculos. Campion olimpic la Jocurile de la Londra din 2012, Joshua a trecut la profesionism în 2013 și a cunoscut o ascensiune fulminantă, câștigând titlul mondial IBF la categoria grea în 2016, după ce l-a învins pe Charles Martin. Ulterior, și-a consolidat statutul de star global prin victorii răsunătoare împotriva unor nume precum Wladimir Klitschko, Joseph Parker sau Alexander Povetkin.

Cariera sa nu a fost lipsită de momente dificile, cele mai notabile fiind înfrângerile în fața lui Andy Ruiz Jr. și Oleksandr Usîk, care au pus sub semnul întrebării dominația sa în ring. Cu toate acestea, Joshua a demonstrat capacitatea de a reveni, recâștigând titluri mondiale și rămânând constant în elita categoriei grele.

