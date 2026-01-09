Sport

Cutremurător! Ce a zis Anthony Joshua după ce și-a dus doi prieteni la groapă. Cuvinte grele ale campionului care a luptat pe Netflix, într-o gală de poveste

Anthony Joshua a oferit un mesaj emoționant în memoria prietenilor care au decedat în accidentul teribil produs în Nigeria. Ce a transmis cunoscutul pugilist britanic.
Iulian Stoica
09.01.2026 | 09:17
Anthony Joshua, mesaj emoționant pentru persoanele decedate în accidentul produs în Nigeria. Sursă foto: Colaj Fanatik
Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul în lupta din 19 decembrie. La doar 10 zile distanță, pe 29 decembrie, pugilistul britanic a fost implicat într-un accident soldat cu două decese. După ce a supraviețuit coliziunii, Joshua a ținut să transmită un mesaj emoționant în memoria prietenilor săi

Anthony Joshua, mesaj emoționant în memoria prietenilor care au murit

  • Accident Joshua – două persoane și-au pierdut viața în accindetul în care a fost implicat Joshua
  • Vinovați – se cunoaște deja cine a fost vinovatul pentru producerea accidentului rutier
  • Urmări accident – unul dintre cei implicați a fugit de la fața locului și este căutat în continuare

Anthony Joshua a fost implicat într-un accident teribil în Nigeria, în data de 29 decembrie. Deși el și șoferul mașinii au supraviețuit, doi prieteni ai pugilistului s-au stins din viață. Mai exact, este vorba de Kevin Latif Ayodele și Sina Ghami.

Cei doi au fost uciși pe loc după ce un SUV Lexus negru a intrat violent într-un camion parcat pe un drum important din apropiere de Lagos. Kevin Latif Ayodele și Sina Ghami au călătorit împreună cu Anthony Joshua în Nigeria, țara în care s-au născut părinții sportivului.

La scurt timp după ce a anunțat că se retrage din box, Anthony Joshua a ținut să ofere un omagiu prietenilor care s-au stins în accidentul produs în Nigeria. Pugilistul le mulțumește fanilor pentru mesajele frumoase și susține că a avut onoarea să fie în legături strânse cu „frații” care au decedat.

„Vă mulțumesc pentru toată dragostea și grija pe care le-ați arătat fraților mei. Nici măcar nu mi-am dat seama cât de speciali sunt. Pur și simplu mergeam alături de ei și făceam glume cu ei, fără să știu că Dumnezeu m-a ținut în prezența unor oameni măreți.

Este 100% greu pentru mine, dar știu că este și mai greu pentru părinții lor. Am o minte puternică și cred că Dumnezeu le cunoaște inimile. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de frații mei”, a transmis Anthony Joshua pe rețelele de socializare.

Cine au fost prietenii lui Anthony Joshua

Kevin Latif Ayodele, cunoscut sub numele de Latz, a fost un prieten din copilărie al lui Joshua, pe care fostul campion mondial la box l-a cunoscut când avea doar 11 ani.

Sina Ghami a fost o parte esențială a echipei sale, acesta ocupând rolul de terapeut de recuperare al lui Anthony Joshua. Atât Latz, cât și Sina s-au stins la vârsta de doar 36 de ani.

Anthony Joshua a fost scos dintre fiarele mașinii și s-a întors cât a putut de repede în Marea Britanie pentru a asista la funeraliile „fraților” Kevin Latif Ayodele și Sina Ghami.

Cine a fost găsit vinovat în accidentul produs în Nigeria

Deniyi Kayode, în vârstă de 47 de ani, se afla la volanul mașinii, al cărei lateral din partea pasagerului a fost sfâșiat în teribilul accident. Șoferul vinovat de accidentul din Nigeria este tatăl a trei copii.

Șoferul a apărut în fața unui magistrat din Sagamu, fiind acuzat de conducere periculoasă soldată cu moartea unor persoane, conducere imprudentă și neglijentă, precum și de faptul că nu deținea permis de conducere.

El se confruntă și cu alte capete de acuzare, inclusiv conducerea fără atenția și grija cuvenite, cauzarea de vătămări corporale, distrugerea de bunuri și proprietăți, riscând pedeapsa cu închisoarea pe viață. Cazul lui Kayode a fost amânat până pe 20 ianuarie, când va începe procesul.

Șoferul camionului roșu, care fusese parcat pe marginea autostrăzii pentru a descărca un transport de boabe de soia, a fugit de la locul accidentului și este în prezent dat în urmărire.

