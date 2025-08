Antoine Baroan a rezolvat de unul singur Rapid – FC Botoșani 2-1 și le amenință pe rivale: „Sunt la 60% din potențial”

. . La final, „vârful” a vorbit despre victoria obținută, dar și despre nivelul său fizic.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Antoine Baroan după Rapid – FC Botoșani 2-1

Intrat pe teren la pauză, Antoine Baroan a înscris de două ori în doar opt minute. FC Botoșani a redus din diferență spre final prin Hervin Ongenda, dar jucătorii Rapidului au reușit să obțină prima victorie pe teren propriu în acest sezon.

Fotbalistul transferat de Rapid în această vară, de la gruparea elvețiană Winterthur, a reacționat la finalul întâlnirii. „Mă simt foarte bine, sunt foarte fericit cu această victorie pe teren propriu și cu cele două goluri marcate.

ADVERTISEMENT

Pe teren, lucrurile se derulează rapid, nu ai prea mult timp să te gândești. La primul gol, Manea mi-a pasat și nu am stat să mă gândesc. La al doilea gol am avut puțin noroc.

E dificil să spun la ce nivel sunt din punct de vedere fizic, poate la 60%, astăzi 45 de minute a fost maximum, poate chiar puțin prea mult. Ştiam că trebuie să intru, să am un impact rapid.

ADVERTISEMENT

Antoine Baroan a vorbit despre atmosfera din Giulești

Meciul a fost foarte greu, contra unei echipe puternice. Nu prea am reușit să ne facem jocul în prima repriză. Fanii sunt ‘top’. Am jucat în Bulgaria, așadar știu câte ceva despre atmosfera din această zonă”, a transmis Baroan, conform .

ADVERTISEMENT

Pentru Rapid urmează un duel la Galați, împotriva Oțelului, iar mai apoi formația pregătită de Costel Gâlcă va juca în Giulești împotriva celor de la FCSB. Chiar dacă echipa sa a obținut victoria, tehnicianul a primit o veste neplăcută: .

ADVERTISEMENT

Răzvan Onea: „Presiunea la Rapid a existat tot timpul”

Ieșit accidentat în jocul cu FC Botoșani, Răzvan Onea a vorbit la finalul disputei despre importanța acestei victorii pentru moralul echipei și nu numai. Căpitanul Rapidului a scos în evidență faptul că marea majoritate a jucătorilor din sezonul trecut au rămas, lucru care a ajutat la omogenitatea grupului.

„Sper să fie doar o contuzie, mi s-a tras puțin umflătura la gleznă, dar vedem zilele următoare. Nu m-am speriat, dar m-a durut foarte tare, nu am mai putut să calc în picior și am zis că nu risc și las un jucător sănătos să îmi ia locul.

După ce am luat a fost suspansul mare pe bancă, dar mă bucur că am sfârșit cu cele trei puncte în buzunar. Importante sunt cele trei puncte, era o seară perfectă dacă nu luam gol. Am câștigat și asta era cel mai important.

Este un start bun și important este să o ținem pe aceeași linie. E devreme, nu ne gândim la poze la clasament. Presiunea la Rapid a existat tot timpul. Ne iese mai bine jocul în acest start de sezon.

I-am zis lui Baroan la pauză că va marca. Mă bucur că a adus plus valoare. Vestiarul a fost unit, la omogenitate, sunt câțiva jucători care au adus plus valoare, a rămas nucleul de anul trecut. (n. r. despre banderolă) E vorba de responsabilitate, este o onoare pentru mine.

Deplasarea de la Oțelul va fi foarte grea, am văzut ce a pățit Dinamo, dar suntem motivați să luăm toate cele trei puncte. În derby se poate întâmpla orice”, a declarat Răzvan Onea.