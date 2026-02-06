Sport

Antoine Baroan, accidentare horror chiar la debutul în Portugalia. Toți jucătorii au fost îngroziți! Video

Antoine Baroan este urmărit de ghinioane de la venirea la Rapid. După ce a fost scos din lotul lui Costel Gâlcă, francezul și-a rupt piciorul chiar la debutul pentru noua sa echipă. Cum s-a întâmplat totul
Ciprian Păvăleanu
06.02.2026 | 09:57
Antoine Baroan accidentare horror chiar la debutul in Portugalia Toti jucatorii au fost ingroziti Video
Baroan a suferit o accidentare groaznică în meciul cu Sporting Lisabona. Foto: Colaj FANATIK / sportpictures.eu
Baroan a avut un ghinion teribil în Cupa Portugaliei. Atacantul s-a accidentat teribil chiar înainte de prelungirile meciului cu Sporting Lisabona, după ce intrase pe teren în minutul 56.

Greu de privit! Antoine Baroan a suferit o accidentare horror la debutul în Portugalia

Antoine Baroan începuse foarte bine la Rapid și părea că giuleștenii au găsit în sfârșit un „goleador” după plecarea lui Rrahmani. Din nefericire, cele două goluri marcate cu FC Botoșani chiar în a doua sa apariție pentru echipa lui Costel Gâlcă au rămas și singurele din acest campionat.

Astfel, francezul a fost împrumutat la AFS, în Portugalia, echipă ce se află pe ultimul loc, cu doar 5 puncte în 17 meciuri, și este ca și retrogradată. Această informație a fost dezvăluită de FANATIK cu 24 de ore înaintea anunțului oficial. În vară, clubul lusitan are o opțiune de cumpărare, însă, cel mai probabil, el nu va mai juca până la finalul sezonului din cauza unei accidentări îngrozitoare.

Chiar înainte de reprizele de prelungire ale meciului din Cupa Portugalia, contra lui Sporting Lisabona, Baroan a intrat prin alunecare, iar Luis Suarez l-a lovit puternic în picior, încercând să degajeze balonul. În urma acestui contact, francezul a fost scos pe targă, iar verdictul ar fi fracturarea piciorului, ceea ce ar însemna că nu va mai prinde minute la AFS în acest sezon. Gravitatea accidentării se poate citi și din reacția celorlalți fotbaliști de pe teren.

De ce a plecat Antoine Baroan de la Rapid

Antoine Baroan a fost adus ca o mare speranță la Rapid, iar clubul a plătit o sumă de 400.000 de euro pentru transfer. El a impresionat prin mișcările sale încă de la debut, iar din a doua partidă a reușit să înscrie de două ori în poarta lui FC Botoșani, o echipă care a pus probleme multor formații în acest sezon.

Din acel moment, forma sa a cunoscut un declin. Deși Costel Gâlcă l-a folosit titular în următoarele meciuri, el nu a mai dat randament și a devenit rezervă la clubul din Giulești. Nu doar forma slabă l-a pus în dizgrațiile antrenorului, ci și problemele disciplinare.

„Pe de altă parte, nu o să facă parte din lot Baroan pentru acte de indisciplină. V-am spus ce s-a întâmplat, acte de indisciplină, nimic mai mult, nu vreau să dau detalii”, spunea Costel Gâlcă la o conferință de presă din finalul anului 2025.

