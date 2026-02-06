Antoine Baroan, accidentare horror chiar la debutul în Portugalia. Toți jucătorii au fost îngroziți! Video

ADVERTISEMENT

Baroan a avut un ghinion teribil în Cupa Portugaliei. Atacantul s-a accidentat teribil chiar înainte de prelungirile meciului cu Sporting Lisabona, după ce intrase pe teren în minutul 56.

Greu de privit! Antoine Baroan a suferit o accidentare horror la debutul în Portugalia

Antoine Baroan începuse foarte bine la Rapid și părea că giuleștenii au găsit în sfârșit un „goleador” după plecarea lui Rrahmani. Din nefericire, cele două goluri marcate cu FC Botoșani chiar în a doua sa apariție pentru echipa lui Costel Gâlcă au rămas și singurele din acest campionat.

Astfel, și este ca și retrogradată. Această informație a fost dezvăluită de FANATIK cu 24 de ore înaintea anunțului oficial. În vară, clubul lusitan are o opțiune de cumpărare, însă, cel mai probabil, el nu va mai juca până la finalul sezonului din cauza unei accidentări îngrozitoare.

Chiar înainte de reprizele de prelungire ale meciului din Cupa Portugalia, contra lui Sporting Lisabona, Baroan a intrat prin alunecare, iar Luis Suarez l-a lovit puternic în picior, încercând să degajeze balonul. În urma acestui contact, francezul a fost scos pe targă, iar verdictul ar fi fracturarea piciorului, ceea ce ar însemna că nu va mai prinde minute la AFS în acest sezon. Gravitatea accidentării se poate citi și din reacția celorlalți fotbaliști de pe teren.

Un verdadero drama vivió el colombiano Luis Suárez, cuando en una disputa de balón, su rival Atoine Baroan, francés de 25 años, sufrió fractura de tibia y peroné. La acción fue fortuita sin ninguna intención. Sporting venció 3-2 a AVS en tiempo extra y avanzó a semifinal en Copa… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo)

De ce a plecat Antoine Baroan de la Rapid

iar clubul a plătit o sumă de 400.000 de euro pentru transfer. El a impresionat prin mișcările sale încă de la debut, iar din a doua partidă a reușit să înscrie de două ori în poarta lui FC Botoșani, o echipă care a pus probleme multor formații în acest sezon.

Din acel moment, forma sa a cunoscut un declin. Deși Costel Gâlcă l-a folosit titular în următoarele meciuri, el nu a mai dat randament și a devenit rezervă la clubul din Giulești.

„Pe de altă parte, nu o să facă parte din lot Baroan pentru acte de indisciplină. V-am spus ce s-a întâmplat, acte de indisciplină, nimic mai mult, nu vreau să dau detalii”, spunea Costel Gâlcă la o conferință de presă din finalul anului 2025.