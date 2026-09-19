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Soția lui Leo Messi este foarte activă în spațiul virtual, unde încarcă des imagini de pe stadion sau din viața de zi cu zi. Ultima postare a făcut-o pe Georgina Rodriguez să reacționeze și să-i lase un compliment care a fost apreciat de mulți fani.

Ce laudă a primit Antonela Roccuzzo de la Georgina Rodriguez

Antonela Roccuzzo (38 ani) nu este doar partenera de viață a lui Leo Messi (39 ani), ci o adevărată personalitate. Se distinge de celebrul fotbalist argentinian prin proiectele pe care le desfășoară, dar și prin comentariile sale. Reacționează frecvent, iar recent a transmis un .

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Frumoasa șatenă și-a expus punctul de vedere și susținerea și după ce . Antreprenoarea este la rândul său una dintre cele mai iubite soții de fotbaliști. E adorată de toată lumea, dar și de celelalte partenere de sportivi. Una dintre cele cu care are o relație bună este Georgina Rodriguez (32 ani).

Cea care s-a căsătorit cu portughezul Cristiano Ronaldo i-a lăsat un compliment special. L-a scris după ce a văzut ultima postare din online. Influencerița a folosit un singur cuvânt pentru a descrie imaginile. Pozele o surprinsd pe Antonela într-un hotel de lux, în timp ce prin ferestrele uriașe se poate vedea un superb apus de soare.

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„Radiant”, a notat creatoarea de conținut din Argentina, în secțiunea de comentarii de pe . În schimb, Antonela Roccuzzo a primit două inimioare roșii de la cea mai bogată femeie din România, Anastasia Soare. Soția lui Leo Messi este ambasadoarea brandului deținut de româncă și nu este deloc de mirare că au o legătură bună.

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„Frumos”, „Cel mai bun”, „Vor fi ei capabili? Unici și inegalabili” sau „Arăți atât de frumos”, sunt o parte dintre mesajele pe care internauții i le-au lăsat Antonelei Roccuzzo. Altcineva a decis să discute despre fotbalistul Leo Messi, pe care l-a numit „o legendă vie”. Postarea a adunat peste 420.000 de aprecieri.

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De la rivalitate la prietenie

În ultima vreme, multă lume a observat că Antonela Roccuzzo și Georgina Rodriguez sunt destul de apropiate. Soții lor sunt rivali în plan sportiv, însă ele par să se susțină. Acest lucru reiese din comentariile și aprecierile pe care și le lasă pe rețelele de socializare. Recent, soția lui Leo Messi i-a mulțumit brunetei.

Totul a plecat de la faptul că a primit un colet de la influencerița care a lansat un brand de haine. E o afacere la care visează de multă vreme și căreia i-a pus bazele acum. E încântată de business. Prin urmare, îl promovează adesea atât prin imagini, cât și pentru purtarea obiectelor vestimentare pe care le creează pentru ceilalți.

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„Mulțumesc foarte mult. Totul este frumos. Îți doresc tot succesul din lume”, este mesajul pe care l-a lăsat la secțiunea Stories soția lui Leo Messi, după ce a intrat în posesia cadoului. În plus, Antonela Roccuzzo a subliniat astfel că are o legătură apropiată cu Georgina Rodriguez, în ciuda rivalității sportive istorice dintre cei doi fotbaliști.