Antonela Roccuzzo, apariție ravisantă. Soția lui Messi a fost remarcată până și de iubita lui Cristiano Ronaldo

ADVERTISEMENT

Antonela Roccuzzo, soția lui Leo Messi, a bifat încă o apariție ravisantă pe rețelele de socializare. A fost remarcată imediat de cei care o urmăresc constant, cât și de iubita lui Cristiano Ronaldo. Cele două femei sunt destul de apropiate.

Cum s-a fotografiat partenera lui Leo Messi, Antonela Roccuzzo

Partenera lui Leo Messi (39 ani) este una dintre cele mai cunoscute din lumea sportului mondial. Antonela Roccuzzo (38 ani) este o apariție ravisantă de fiecare dată când se prezintă la evenimente sau pe social media. Șatena nu este străină nici de fotbal, printr-un singur cuvânt.

ADVERTISEMENT

E cu o avere considerabilă. A fost inclusă în topul celor mai înstărite vedete care au luat parte la ultimul mare eveniment sportiv al verii. Mai mult decât atât, la capitolul siluetă nu face nicio excepție, dovadă că are forme fizice cu care se mândrește. E încrezătoare în atuurile sale.

Acest lucru este arătat constant prin intermediul imaginilor fie că este îmbrăcată într-o ținută sport, fie în una elegantă. De fiecare dată când apare la plajă sau la piscină atrage toate privirile. La fel s-a întâmplat și acum, internauții luând-o razna când au văzut-o. Peste 1,6 milioane de persoane au apăsat butonul de „Like” pentru apariția într-un costum de baie albastru din două piese.

ADVERTISEMENT

Ce-i drept, ipostaza în care s-a afișat a atras toate privirile. Bronzul perfect și talia subțire o fac să nu treacă neobservată. Și unde mai pui că Antonela Roccuzzo are milioane de fani din lumea întreagă, dar este admirată și de Georgina Rodriguez (32 ani). I s-a tăiat răsuflarea când șatena a postat mai multe fotografii irezistibile, care îi evidențiază silueta.

ADVERTISEMENT

Emoticonul în formă de inimă nu este singurul pe care logodnica lui Cristiano Ronaldo (41 ani) i l-a lăsat soției lui Leo Messi de-a lungul timpului. Între cele două au existat în repetate rânduri schimburi de mesaje, semn că sunt destul de apropiate. Cel mai probabil sunt prietene pentru că au un numitor comun, fotbalul.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Relația dintre Antonela Roccuzzo și Georgina Rodriguez

Antonela Roccuzzo și Georgina Rodriguez sunt în lumina reflectoarelor de ani buni. Uneori sunt văzute ca și concurente, însă între ele nu a existat niciodată o rivalitate. Interacțiunile publice dintre cele două demonstrează foarte clar că se susțin reciproc pe rețelele de socializare. Își apreciază periodic postările una celeilalte.

Comentariile pozitive sau inimioarele lăsate la fotografiile de familie sunt printre cele mai comune. De asemenea, între ele au fost și multe gesturi și dovezi de amiciție. Una dintre ele a fost făcută publică de soția lui Leo Messi în clipa în care argentinianca și-a lansat cea mai nouă colecție de haine sport, ideale pentru sală, pilates sau yoga.

ADVERTISEMENT

Șatena i-a mulțumit public și i-a urat succces în această afacere, Georgina Rodriguez fiind o adevărată antreprenoare. Are diferite business-uri, începând de la propria linie de obiecte vestimentare, până la un documentar pe Netflix. Producția lansată în anul 2022 este intitulată I Am Georgina (Sunt Georgina). Bruneta a fost numită producătoare în cadrul acesteia.