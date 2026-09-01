ADVERTISEMENT

Leo Messi și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei și toată lumea a rămas uimită. Iată care este mesajul emoționant transmis de Antonela Roccuzzo, șatena cu care jucătorul profesionist de fotbal are o relație sentimentală de lungă durată.

Antonela Roccuzzo, mândră de soțul său, fotbalistul Leo Messi

Leo Messi (39 ani) a uimit cu decizia de a nu mai juca pentru echipa națională de fotbal a Argentinei. A făcut acest pas după ce s-a terminat Cupa Mondială 2026, unde a pierdut în fața Spaniei. , cântăreața fiind o mare admiratoare a cuplului pe care-l formează sportivul cu Antonela Roccuzzo.

ADVERTISEMENT

Frumoasa șatenă este o prezență ravisantă și încântătoare de fiecare dată când apare în lumina reflectoarelor. E remarcată și de alte partenere de sportivi. . „Așa drăguță”, i-a scris Georgina Rodriguez, pe contul de , după ce a fost la US Open, într-o ținută sport.

La scurtă vreme după ce a luat parte la eveniment a dat cărțile pe față legat de hotărârea partenerului de viață. Tânăra a recurs la o postare specială în care și-a pus toate emoțiile și amintirile. A recunoscut că îi este alături sportivului la încheierea acestui capitol din cariera sa. În plus, a vorbit despre greutățile prin care a trecut pentru a ajunge unde este în prezent.

ADVERTISEMENT

„Cât de mândră sunt să te văd încheind acest capitol așa Leo Messi. Atâția ani, atâtea momente, atâta bucurie și atâtea greutăți. Te-am văzut suferind, căzând și ridicându-te. Te-am văzut perseverând atunci când lucrurile nu mergeau așa cum ți-ai propus și încercând mereu din nou.

ADVERTISEMENT

Și după toți acești ani am avut și norocul să te văd îndeplinindu-ți visele și trăind unele dintre cele mai fericite zile din viața noastră”, a notat Antonela Roccuzzo, pe social media. Descrierea apare în dreptul unor imagini cu starul argentinian și cei trei băieți ai cuplului: Thiago, Mateo și Ciro.

ADVERTISEMENT

Antonela Roccuzzo: ”Este ceva în toată această poveste care mă mișcă în mod special”

„Dar este ceva în toată această poveste care mă mișcă în mod special: faptul că copiii noștri au crescut fiind martori la asta direct. Că și-au văzut tatăl luptând pentru ceea ce își dorea, fără să renunțe niciodată și continuând să creadă până la sfârșit. Și că apoi au putut fi acolo să te vadă realizând totul și ridicând Cupa Mondială.

Poate că într-o zi vor înțelege cu adevărat magnitudinea poveștii tale. Astăzi, sunt pur și simplu mândri de tatăl lor. Și eu sunt mândră de tine. De călătoria ta, de tot ce ai depășit și, mai presus de toate, de persoana care a fost în spatele fiecăruia dintre acele momente.

ADVERTISEMENT

Ce privilegiu să fi trăit toate acestea alături de tine. Te iubim infinit”, a completat soția lui Leo Messi, în mediul virtual. Superba Antonela Roccuzzo a primit numeroase aprecieri și comentarii de la admiratorii de pretutindeni. Peste 4,3 milioane de fani au reacționat la postarea vedetei după ce fotbalistul și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Argentinei.

Renumitul jucător a debutat pentru Argentina în 2005. A câștigat Cupa Mondială în 2022 și a fost finalist în 2014, dar și în această vară. De asemenea, starul a câștigat două titluri de Copa América, disputând în total 207 meciuri internaționale. A înțeles că este momentul să se retragă din lotul național, deși decizia nu a fost deloc ușoară.