Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant pentru soțul său, Leo Messi, la 20 de ani de la debutul în fotbal: ”Admir tot ce faci”

Un mesaj emoționant din partea frumoasei Antonela Roccuzzo a fost dezvăluit pe rețelele de socializare. Acesta îi este adresat soțului său, Leo Messi, care sărbătorește perioada aceasta 20 de ani de la debutul în fotbalul mondial.

Leo Messi, lăudat de partenera sa de viață, Antonela Roccuzzo

Leo Messi este un nume notabil, așa cum este soția sa în rândul iubitelor de fotbaliști. Antonela Roccuzzo (38 ani) este lăudată pentru silueta de invidiat, . Frumoasa vedetă și Anastasia Soare au semnat o colaborare inedită, cele două având o relație foarte bună în momentul de față.

Vedeta realizează constant pictoriale incendiare, iar recent a spus care este . Acum, a venit rândul jucătorului profesionist de fotbal să fie în lumina reflectoarelor. Frumoasa șatenă i-a transmis câteva cuvinte speciale, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la debutul acestuia în sportul mondial.

Postarea emoționantă are legătură și cu un parteneriat pe care fotbalistul l-a semnat cu două branduri de top. Concret, a fost lansată o colecție de îmbrăcăminte și încălțăminte dedicată performanțelor pe care le-a atins argentinianul până acum. Selecția de articole vestimentare a fost lansată la 15 ani de la apariția pe piață a unei companii celebre, și anume Kith.

„Am sărbătorit un nou proiect incredibil Felicitări, dragule meu pentru această colaborare cu Adidas Football și Kith. Admir mereu tot ceea ce faci”, a notat Antonela Roccuzzo, pe contul personal de social media. Postarea inedită a fost scrisă în dreptul unor imagini cu Leo Messi.

„Leo și cu mine am creat colecția împreună cu echipele Adidas și Kith pe parcursul unui an. Am avut numeroase sesiuni de design, asigurându-ne că fiecare detaliu corespunde exact specificațiilor sale și că va fi demn de a comemora cea de-a 20-a aniversare a primei sale apariții la Cupa Mondială și cea de-a 15-a aniversare a Kith”, a scris creatorul de modă american Ronnie Fieg, pe .

Leo Messi, colaborare cu două mărci de top

Colecția Kith & Leo Messi pentru Adidas Football celebrează moștenirea și impactul fotbalistului pe teren și în afara acestuia. Pe pagina oficială a brandului apare faptul că este vorba de articole care sunt ideale pentru practicarea unui sport, dar și pentru ieșirea pe stradă. Fiecare haină a fost selectată de către Ronnie Fieg și starul celor de la Inter Miami.

Cei doi s-au întâlnit de mai multe ori, muncind din greu la acest proiect. Spre exemplu, produsele destinate terenului includ tricouri inspirate de momentele cheie din cariera starului. Ele au fost reinterpretate cu motive speciale. Prin urmare, fanii au la dispoziție două tricouri care amintesc de cel purtat de argentinian în 2006, când avea numărul 19.

De asemena, se pot achiziționa și două tricouri cu numărul său iconic, 10. Colecția este una variată plecând de la tricouri de portar cu mâneci lungi și imprimeu integral, până la mănuși, treninguri și pulovere de încălzire din nailon. În plus, nu lipsesc șosetele, mingile de fotbal (în două mărimi, cu ambele mărci) și o geantă pentru mingi.

Mai mult decât atât, colecția este completată de șase modele de încălțăminte. Leo Messi are toate motivele să fie mândru de această colaborare care se anunță a fi una de succes. Cu siguranță, acesta este parteneriatul anului. Aspectul unic a fost remarcat de internauții care sunt la curent cu activitatea celebrului atacant.