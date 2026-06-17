Antonela Roccuzzo și fiii lui Leo Messi, reacție emoționantă după ce argentinianul a scris istorie la CM 2026: „Ești incredibil”

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La fix 20 de ani de la debutul său la Campionatul Mondial și cu doar câteva zile înainte să împlinească 39 de ani, Leo Messi nu și-a arătat vârsta și a înscris primul hat-trick al acestei ediții, încă din primul său meci, cel împotriva Algeriei. Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a performat ca în zilele bune și a dus-o pe Argentina spre victorie.

Leo Messi, prestație ca în vremurile bune chiar sub ochii fiilor săi

Lionel Messi a ales ca în ultimii ani ai carierei să plece din Europa și să evolueze pentru Inter Miami, în Statele Unite ale Americii. Chiar dacă în MLS evoluează cu jucători de un nivel mediocru, calitatea sa a rămas aceeași, iar el a demonstrat asta încă de la primul meci al Argentinei la Campionatul Mondial.

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Sud-americanul a fost pe tot terenul, iar acest lucru s-a văzut și pe tabelă, unde a apărut de trei ori în victoria cu 3-0 în fața Algeriei. Toți fanii fotbalului erau curioși de ce mai poate Leo Messi, iar superstarul Argentinei a arătat de ce este capabil. Sub ochii soției și ai fiilor săi, prezenți pe stadionul din Kansas, și a devenit cel mai în vârstă marcator al unui hat-trick la turneul final.

Mesajul transmis de Antonela Roccuzzo la scurt timp după finalul partidei Argentina – Algeria 3-0

Antonella și fiii săi au fost observați extrem de fericiți după performanța lui Leo Messi. În tabăra Argentinei a fost sărbătoare, iar suporterii i-au scandat numele superstarului lui Inter Miami pe parcursul întregului meci. a dublat avantajul în minutul 60 și a închis tabela în minutul 76.

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🚨🚨Antonella et les enfants sont heureux après le triplé de messi❤️ — FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI)

La scurt timp după finalul meciului în care Argentina a arătat ca o adevărată campioană mondială, Antonela Roccuzzo a postat un mesaj pentru soțul ei și tatăl lui Thiago, Mateo și Ciro: „Hai, Argentina! Mereu cu tine, Leo Messi! Ești incredibil!”, a scris Antonela, pe Instagram.

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