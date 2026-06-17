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Antonela Roccuzzo și fiii lui Leo Messi, reacție emoționantă după ce argentinianul a scris istorie la CM 2026: „Ești incredibil”

Lionel Messi a demonstrat că vârsta este doar un număr și a decis de unul singur meciul de debut al Argentinei la Campionatul Mondial. Ce mesaj i-a transmis Antonela Roccuzzo, soția sa, imediat după fluierul final
Ciprian Păvăleanu
17.06.2026 | 10:56
Antonela Roccuzzo si fiii lui Leo Messi reactie emotionanta dupa ce argentinianul a scris istorie la CM 2026 Esti incredibil
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Ce mesaj a transmis Antonela Roccuzzo după finalul partidei în care Leo Messi a scris din nou istorie. Foto: Instagram
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La fix 20 de ani de la debutul său la Campionatul Mondial și cu doar câteva zile înainte să împlinească 39 de ani, Leo Messi nu și-a arătat vârsta și a înscris primul hat-trick al acestei ediții, încă din primul său meci, cel împotriva Algeriei. Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a performat ca în zilele bune și a dus-o pe Argentina spre victorie.

Leo Messi, prestație ca în vremurile bune chiar sub ochii fiilor săi

Lionel Messi a ales ca în ultimii ani ai carierei să plece din Europa și să evolueze pentru Inter Miami, în Statele Unite ale Americii. Chiar dacă în MLS evoluează cu jucători de un nivel mediocru, calitatea sa a rămas aceeași, iar el a demonstrat asta încă de la primul meci al Argentinei la Campionatul Mondial.

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Sud-americanul a fost pe tot terenul, iar acest lucru s-a văzut și pe tabelă, unde a apărut de trei ori în victoria cu 3-0 în fața Algeriei. Toți fanii fotbalului erau curioși de ce mai poate Leo Messi, iar superstarul Argentinei a arătat de ce este capabil. Sub ochii soției și ai fiilor săi, prezenți pe stadionul din Kansas, Messi l-a egalat pe Miroslav Klose în clasamentul golgheterilor all-time la Campionatul Mondial și a devenit cel mai în vârstă marcator al unui hat-trick la turneul final.

Antonella Roccuzzo și fiii lui Lionel Messi, prezenți pe stadionul din Kansas, unde s-a disputat Argentina - Algeria 3-0. Foto: Instagram - Algeria 3-0
Antonella Roccuzzo și fiii lui Lionel Messi, prezenți pe stadionul din Kansas, unde s-a disputat Argentina – Algeria 3-0. Foto: Instagram – Algeria 3-0

Mesajul transmis de Antonela Roccuzzo la scurt timp după finalul partidei Argentina – Algeria 3-0

Antonella și fiii săi au fost observați extrem de fericiți după performanța lui Leo Messi. În tabăra Argentinei a fost sărbătoare, iar suporterii i-au scandat numele superstarului lui Inter Miami pe parcursul întregului meci. El a deschis scorul în minutul 17, a dublat avantajul în minutul 60 și a închis tabela în minutul 76.

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La scurt timp după finalul meciului în care Argentina a arătat ca o adevărată campioană mondială, Antonela Roccuzzo a postat un mesaj pentru soțul ei și tatăl lui Thiago, Mateo și Ciro: „Hai, Argentina! Mereu cu tine, Leo Messi! Ești incredibil!”, a scris Antonela, pe Instagram.

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O postare distribuită de Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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