Antonela, soția lui Messi, a cerut ajutor pentru victimele cutremurelor devastatoare din Venezuela. Suma uriașă de bani care s-a strâns

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Aproape 600 de oameni și-au pierdut viața și peste 3.000 au fost răniți în urma celor două cutremure devastatoare care s-au produs în Venezuela. Întreaga planetă și-a exprimat compasiunea și ajutorul pentru acest stat. Antonela Roccuzzo (38 de ani), soția lui Lionel Messi (39 de ani), a cerut ajutor pentru victimele acestor seisme puternice. Suma uriașă de bani care s-a strâns în urma unui mesaj postat de partenera fotbalistul în online.

Gest impresionant făcut de soția lui Messi pentru a ajuta victimele cutremurelor devastatoare din Venezuela

În urmă cu mai puțin de 48 de ore, Venezuela a fost lovită de un cutremur de magnitudine 7,2. În scurt timp, mai exact în nici un minut, acesta a fost urmat de un altul, și mai puternic, de 7,5. În măsurătorile seismologilor, acesta a fost de aproape 3 ori mai puternic. Specialiștii subliniază că, în ciuda diferenței de doar 0,3, este vorba despre o scară logaritmică.

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De la o oră la alta, crește dramatic. Țara din America de Sud, cu o infrastructură învechită, se confruntă cu o veritabilă criză umanitară. Comunitatea internațională se mobilizează pentru a da o mână de ajutor. Alături de poporul venezuelan este și soția fotbalistului Lionel Messi.

În urmă cu câteva ore, Antonela Roccuzzo a publicat un mesaj însoțit de un apel de ajutor pentru Venezuela. Astfel, tânăra sud-americancă s-a alăturat comunității internaționale care a început încă de joi să mobilizeze ajutor pentru această țară țară. Deja, au fost trimise echipe de salvare din America și Europa, cu sprijinul organismelor multilaterale și al asistenței umanitare. ”Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de toate persoanele afectate de situație cumplită cu care se confruntă Venezuela în aceste momente”, a scris soția lui Lionel Messi, într-un story care apare pe contul ei de .

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Suma uriașă de bani strânsă după apelul făcut de Antonela Roccuzzo

Antonela nu s-a rezumat doar la acest simplu mesaj. pe cei peste 40 de milioane de urmăritori ai săi să se alăture inițiativei: ”Vă las acest link pentru cei care pot și vor să ajute”. Iar oamenii s-au conformat și au decis să îi ajute pe semenii lor loviți de acest dezastru natural.

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La ora la care publicăm acest articol, aproape 2,2 milioane de dolari americani s-au adunat. Iar suma crește clipă de clipă. Pagina de promovată de Antonela Roccuzzo a fost creată de Fundación We Love, o organizație non-profit dedicată direcționării resurselor globale către sănătate, educație și dezvoltare socială. Colaborează cu organizații locale non-profit din întreaga lume, oferind resurse esențiale precum ajutor umanitar în caz de dezastre naturale.

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Bilanțul victimelor după seismele devastatoare din Venezuela a crescut dramatic vineri. Autoritățile de la Caracas anunță 589 de morți și circa 3.000 de răniți. În tot acest timp, echipele de salvare și localnicii caută în continuare oameni prinși sub dărâmături.