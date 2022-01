Antoni Ivanov, mărturie șocantă după ce a ieșit pe targă la Dinamo – FCSB: „Nu îmi mai aduc aminte că am stat în picioare!” Exclusiv

în Ștefan cel Mare, mai ales pentru Antoni Ivanov, care nu va uita niciodată debutul său în tricoul alb-roșu.

Jucătorul la Universitatea Craiova a suferit doar un hematom și va reveni în cel mai scurt timp la antrenamente, iar bulgarul a rememorat în exclusivitate pentru FANATIK clipele de coșmar.

Antoni Ivanov, debut de coșmar la Dinamo: „Nu am nicio leziune internă sau fractură”

FANATIK l-a contactat pe Antoni Ivanov pentru a vedea care sunt ultimele noutăți cu privire la starea sa de sănătate, iar mijlocașul i-a asigurat pe suporteri că va putea fi pe teren la partida următoare cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„Sunt OK. Am doar un hematom. Mă doare puțin capul unde a fost lovitura dar atât. La spital mi-au zis că totul e în neregulă și nu am nicio leziune internă sau vreo fractură de pomete.

Bulgarul se află deja la Săftica unde a făcut un antrenament ușor și a dezvăluit că a fost în spital doar câteva ore: „A fost o lovitură puternică. Nu am fost internat. Am rămas la spital câteva ore și apoi am plecat acasă”.

ADVERTISEMENT

Antoni Ivanov: „Eu nici măcar nu îmi mai aminteam că am stat în picioare”

Antoni Ivanov a fost sincer și a încercat să explice cât de puternică a fost ciocnirea cu Darius Olaru, la doar șase minute după ce a bifat primele minute la Dinamo:

„Eu nici măcar nu îmi mai aminteam că am stat pe picioare după ciocnire și apoi am căzut jos. M-a durut foarte tare, dar am fost conștient tot timpul. Nu îmi mai aminteam asta. Doar primele cinci secunde și apoi când au venit băieții și pe medicii”.

ADVERTISEMENT

Ultimul transfer al lui Dinamo fusese introdus pe teren în minutul 39, după eliminarea lui Răuță și a fost înlocuit în urma accidentului cu Jonathan Rodriguez, în minutul 46, un ghinion teribil pentru fotbalistul de 26 de ani.

E o nebunie, abia intrasem pe teren. Când vrei să dai tot… E derby și se întâmplă în astfel de meciuri. Mă mai doare foarte puțin. Sunt la antrenament acum, fac streching, pun ceva gheață la cap și puțină recuperare”, a declarat Antoni Ivanov .

ADVERTISEMENT

Transferul lui Antoni Ivanov la Dinamo, anunțat în exclusivitate de FANATIK

Antoni Ivanov a venit la cererea expresă a lui Flavius Stoican și este împrumutat de Universitatea Craiova până la finalul sezonului. Dacă Dinamo vrea să îl transfere definitiv din vară, FANATIK a aflat că alb-roșii .

Ivanov a jucat doar nouă meciuri în acest sezon la Universitatea Craiova și nu mai intra în planurile lui Laurențiu Reghecampf. Ivanov era singurul jucător nevaccinat din lotul oltenilor: „Da, sunt singurul nevaccinat. Nu am vorbit cu niciun club, doar fac antrenamente. Eu mă antrenez separat. Nu o să mă mai vedeți în echipă. Mi-au zis că nici nu trebuie să mai vin la antrenamente, că pot să mă antrenez singur sau cu echipa a doua”, a declarat Ivanov în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul mai are contract cu „leii” încă un an și jumătate, iar Dinamo este dispusă să achite această clauză dacă Ivanov va dori să continue în Ștefan cel Mare: „Eu n-am vorbit nici cu Reghecampf, nici cu Rotaru. Doar Ovidiu Costeșin m-a sunat și mi-a zis că Reghecampf nu vrea să mă mai folosească și că să-mi caut echipă. Eu mai am încă un an și jumătate de contract. Nu mă gândesc să plec, doar fac ce trebuie să fac și aștept. Dacă vine un club, ok, dacă nu vine, asta e”.