Sacrificiu total pentru ca Dinamo să scape de retrogradare: „Vreau să mă duc acum la sală! Să am patru hematoame la cap dacă trebuie”

Antoni Ivanov a jucat doar două meciuri pentru Dinamo, dar deja are sânge roș-alb. Mijlocașul bulgar a vorbit ca un adevărat lider la finalul umilinței înregistrate pe terenul lui FC Botoșani, scor 0-4.

În urma eșecului suferit în Moldova, echipa lui Flavius Stoican a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în Liga 1. Roș-albii sunt pe locul 15, cu 12 puncte, 11 mai puține decât FC U Craiova 1948, formație aflată pe primul loc de baraj.

Antoni Ivanov, declarație războinică după FC Botoșani – Dinamo 4-0: „Le cer scuze suporterilor”

Ivanov a fost integralist în partida cu FC Botoșani, chiar dacă, în runda precedentă, în „Derby de România”, a suferit o accidentare gravă la cap. FANATIK , după ce s-a lovit cap în cap cu Darius Olaru.

„Mi-e greu să explic, nu știu ce se întâmplă cu Dinamo, le cer scuze suporterilor. Nu se poate să începem fiecare meci cu gol primit ‘de la vestiar’, nu e bine, nu știu ce să zic.

Trebuie să muncim mai mult, trebuie încredere și să dăm mai mult și la antrenamente și în meciuri pentru că nu e bine ca o echipă așa mare să fie așa jos în clasament.

În acest moment, să ne concentrăm mai mult, să nu ne pierdem încrederea, să dăm totul. Până la urmă, trebuie să vină și rezultatele, nu e altă soluție. Sunt aici, trebuie să adunăm puncte și cred (n.r.- ca Dinamo să se salveze de la retrogradare).

Nu știu de alți jucători, dar eu nu vreau să retrogradez. Pentru noi, fiecare meci e greu, nu contează cu cine jucăm. Pot să am patru hematoame dacă trebuie, dar să luăm puncte”, a declarat Antoni Ivanov.

Penultima în Liga 1, Dinamo are cea mai slabă apărare din campionat. Roș-albii au încasat nu mai puțin de 52 de goluri în cele 24 de etape disputate în sezonul regulat.

„Nu îmi mai aduc aminte că am stat în picioare!”

După meciul cu FCSB, pierdut de dinamoviști la scor de neprezentare, FANATIK , cel care a fost transportat cu ambulanța la spital. Bulgarul a mărturisit că nu își mai aduce aminte nimic după duelul cu Olaru.

„Eu nici măcar nu îmi mai aminteam că am stat pe picioare după ciocnire și apoi am căzut jos. M-a durut foarte tare, dar am fost conștient tot timpul. Nu îmi mai aminteam asta. Doar primele cinci secunde și apoi când au venit băieții și pe medicii.

E o nebunie, abia intrasem pe teren. Când vrei să dai tot… E derby și se întâmplă în astfel de meciuri. Mă mai doare foarte puțin. Sunt la antrenament acum, fac streching, pun ceva gheață la cap și puțină recuperare”, a declarat Ivanov pentru site-ul nostru.