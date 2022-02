Veste excelentă pentru Dinamo! Antoni Ivanov revine la antrenamente, la trei zile după accidentarea horror din derby. Exclusiv

În minutul 45, Antoni Ivanov și Darius Olaru s-au ciocnit într-un duel la centrul terenului. Bulgarul, care a intrat de cinci minute pe teren, a vrut să se ridice, însă s-a prăbușit și toată lumea se temea de ce e mai rău.

Antoni Ivanov şi-a revenit după accidentarea din derby-ul cu FCSB!

Două ambulanțe au intrat pe teren, iar doctorii s-au grăbit să îi dea primul ajutor lui Ivanov. Lovit la cap, jucătorul bulgar a fost transportat la spital, însă veștile sunt foarte bune pentru dinamoviști.

Antoni Ivanov a suferit un hematom și, din fericire, în urma ciocnirii nu a suferit nicio leziune internă sau vreo fractură de pomete. El a fost eliberat din spital la câteva ore după meci.

Mijlocaşul începe antrenamentele cu echipa şi va fi apt pentru meciul de la Botoşani

Din informaţiile FANATIK, Antoni Ivanov va începe antrenamentele cu echipa încă de miercuri şi va fi apt pentru meciul din următoarea etapă de la Botoşani, programat luni, de la 19:55.

pentru FANATIK şi spune că nu îşi mai aminteşte cât a mai stat în picioare după ciocnirea cu Darius Olaru:

„Eu nici măcar nu îmi mai aminteam că am stat pe picioare după ciocnire și apoi am căzut jos. M-a durut foarte tare, dar am fost conștient tot timpul. Nu îmi mai aminteam asta. Doar primele cinci secunde și apoi când au venit băieții și pe medicii”, a povestit fotbalistul.

“Mă mai doare foarte puțin. Fac streching, pun ceva gheață la cap și puțină recuperare”

Antoni Ivanov a semnat cu Dinamo cu câteva zile înainte de meciul cu FCSB. El a debutat pentru “câini” în derby, însă nu a rezistat pe teren decât şase minute. A intrat în minutul 39, iar în minutul 45 a survenit accidentarea:

“E o nebunie, abia intrasem pe teren. Când vrei să dai tot… E derby și se întâmplă în astfel de meciuri. Mă mai doare foarte puțin. Fac streching, pun ceva gheață la cap și puțină recuperare”, a spus fotbalistul.

Gonit de la Universitatea Craiova: „Da, sunt singurul nevaccinat”

de la Universitatea Craiova după ce Laurenţiu Reghecampf l-a informat că nu intră în planurile sale. Mai mult, fiind şi singurul nevaccinat de la olteni, a fost trimis să se antreneze separat:

„Da, sunt singurul nevaccinat. Nu am vorbit cu niciun club, doar fac antrenamente. Eu mă antrenez separat. Nu o să mă mai vedeți în echipă. Mi-au zis că nici nu trebuie să mai vin la antrenamente, că pot să mă antrenez singur sau cu echipa a doua”, a spus Ivanov la începutul anului pentru FANATIK.

Dinamo are un drum lung de străbătut pentru a ieşi din zona periculoasă. După înfrângerea cu 0-3 în faţa FCSB-ului, “câinii” sunt la 10 puncte de FC U Craiova, echipa aflată pe locul de baraj.

