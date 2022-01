Dinamo pregătește o nouă lovitură! E aproape rezolvat transferul lui Antoni Ivanov de la Craiova! Exclusiv

Flavius Stoican poate primi încă un jucător în orele care urmează. Conducerea dinamovistă este aproape de a perfecta transferul bulgarului Antoni Ivanov, 26 de ani, de la Universitatea Craiova. Din informațiile FANATIK, părțile mai au de pus la punct mici detalii.

Antoni Ivanov, transfer de la Universitatea Craiova la Dinamo. Ar fi mijlocașul defensiv pe care l-a cerut Flavius Stoican

La conferința de presă dinaintea meciului , cu care se reia Liga 1, Flavius Stoican a declarat că ar mai avea nevoie de 4 transferuri: un portar, un mijlocaș defensiv, unul ofensiv și un vârf de atac.

Iuliu Mureșan și ceilalți oameni cu putere de decizie la Dinamo s-au mișcat foarte repede. Cristiano , despre care FANATIK a scris în exclusivitate acum o săptămână, a fost anunțat oficial noul portar al „câinilor”.

Este așteptat în week-end și atacantul croat Nikola Mandic, dar e aproape să se rezolve și situația mijlocașului defensiv.

FANATIK a aflat că negocierile cu Universitatea Craiova pentru transferul bulgarului Antoni Ivanov sunt aproape de finalizare. E foarte posibil ca mutarea să fie anunțată în orele următoare.

Antoni Ivanov nu mai face parte din planurile lui Reghecampf pentru partea a doua a sezonului, el fiind anunțat înainte de reluarea pregătirilor. El mai are contract pentru un an și jumătate cu gruparea din Bănie.

Cei de la Craiova i-au reproșat lui Antoni Ivanov și faptul că este singurul nevaccinat din lotul lui Reghecampf!

a trecut și prin momente mai puțin plăcute în ultimele săptămâni la Craiova. El a acordat recent câteva declarații în exclusivitate pentru FANATIK, susținând că ar fi fost îndepărtat din lot pentru că este singurul nevaccinat.

„Eu n-am vorbit nici cu Reghecampf, nici cu Rotaru. Doar Ovidiu Costeșin m-a sunat și mi-a zis că Reghecampf nu vrea să mă mai folosească și că să-mi caut echipă.

Eu mai am încă un an și jumătate de contract. Nu mă gândesc să plec, doar fac ce trebuie să fac și aștept. Dacă vine un club, ok, dacă nu vine, asta e.

Da, sunt singurul nevaccinat. Nu am vorbit cu niciun club, doar fac antrenamente. Eu mă antrenez separat. Nu o să mă mai vedeți în echipă. Mi-au zis că nici nu trebuie să mai vin la antrenamente, că pot să mă antrenez singur sau cu echipa a doua”, a declarat Ivanov pentru site-ul nostru acum câteva zile.

La începutul anului, când cei de la Craiova l-au pus pe lista neagră pe Ivanov, bulgarului i s-a transmis că poate pleca împrumut sau definitiv. Prețul i se stabilise între 50 și 100.000 de euro pentru un transfer, suma depinzând și de formația care-i solicită serviciile. Dinamo intenționează să-l împrumute până în vară.

