Antonia a dezvăluit secretul relației cu Alex Velea: “Pentru fiecare cuplu ar trebui să existe momente în doi”

Antonia și Alex Velea trăiesc o poveste de dragoste de peste 10 ani și par cuplul perfect. Cântăreața și partenerul ei au împreună doi băieți, Akim și Dominic, cu care încearcă să-și petreacă timp cât mai mult, să se implice în educarea lor.

Totuși, și bunicii de ambele părți îi sprijină și îi ajută enorm în creșterea lor. Astfel, având ajutor din partea bunicilor, Antonia și Alex Velea găsesc și timp doar pentru ei doi, să meargă la o cină romantică sau să plece într-o mini-vacanță. Despre familie, partener, copii, proiecte și muzică, Antonia ne-a dezvăluit în interviul exclusiv pentru FANATIK.RO.

Cum se întreține Antonia, partenera lui Alex Velea: “Fac sport aproape zilnic. Am grijă de mine”

Antonia, tocmai ai lansat un . Ce ne spui despre această colaborare?

– Este o colaborare care a apărut destul de spontan, piesa ”Una Favela” era deja lansată și mi-a atras atenția. Echipa mea l-a contactat pe Qodës, apoi am tras voci, am filmat și videoclipul și am lansat piesa în noua formulă, care deja se bucură de susținere de partea publicului, atât din România, cât și din alte țări din Europa.

Ești considerată una dintre cele mai frumoase artiste. Ai sau nu operații estetice? In afară de cea la sâni despre care ai vorbit deja… Dacă nu ai, ai vrea să schimbi ceva la tine?

– Nu am altă operație estetică în afară de cea de la sâni, am grijă de mine în rest prin sport, alimentație, masaje și alte tratamente corporale și bineînțeles, hidratare și îngrijirea tenului. Deocamdată, nu doresc să schimb nimic la mine, mă simt bine așa cum sunt.

Cum te întreții? Ții dietă, faci sport zilnic? Ai o siluetă de invidiat… și ești mămică a 3 copii.

– Mulțumesc frumos! Fac sport aproape zilnic, atunci când timpul îmi permite, cu Alex, dar și cu prietenii noștri care sunt sportivi: Ana-Maria Bircianu și Marius Mitrache. Am grijă și la alimentație, am abonament la Health U prin care știu că mănânc și sănătos și nutrițional corect. Fac tratamente corporale anticelulită și merg la Alex Kharki pentru a avea grijă de tenul meu, dar și la Daniela Naja.

Ce spune Antonia despre copiii ei și ai lui Alex Velea? “Mai fac și ei mici prostioare”

Apropo de copii, ce fac băieții? Ce face Maya? Cu ce vă mai surprind? Ce activități aveți împreună? Maya stă cu tine sau la tatăl ei?

– Copiii sunt toți trei foarte bine, am petrecut sărbătorile împreună și a fost minunat, extraordinari. Se înțeleg foarte bine, se iubesc, iar eu sunt cea mai fericită să îi văd împreună.

În ce relații mai ești cu tatăl fetiței? Ați rezolvat totul?

– Totul este bine, ne înțelegem bine, pentru că amândoi ne dorim ce este mai bun pentru Maya și facem tot ce ține de noi ca ea să fie fericită.

Mama ta te ajută mult cu copiii. Este o bunică la fel ca toate, care-și răsfață nepoții peste măsură? O mai “cerți” când exagerează?

– Toți cei patru bunici ne ajută enorm cu copiii și le mulțumim foarte mult. Și bineînțeles că toți își doresc să îi răsfețe, pentru că îi iubesc foarte mult, dar păstrăm un echilibru în toate și noi, și ei. Așa am fost și eu crescută și educată de părinții mei, la fel și Alexandru, așa că ne bazăm pe sprijinul lor întru totul.

Băieții sunt năzdrăvani sau cuminți? Există vreo boacănă pe care au făcut-o și pe care nu o poți uita?

– Sunt cuminți în general. Mai fac și ei mici prostioare, dar e natural, au multă energie, se joacă mult, nu o fac din răutate, nu sunt niște copii care să ne facă probleme semnificative.

Antonia și Alex Velea au reguli stricte în casă: “Avem rolurile bine împărțite și suntem o echipă și când vine vorba de creșterea copiilor”

Apropo, există momente în care tu și Alex vă contraziceți în ceea ce-i privește pe copii? Pe cine știu de frică? Pe tine sau pe Alex?

– Avem rolurile bine împărțite și suntem o echipă și când vine vorba de creșterea copiilor. Știm amândoi când să fim pe joacă, când fermi, când să facem teme, când trebuie să respecte regulile. Dintre noi doi, eu însă sunt ceva mai fermă, Alex le cedează puțin mai ușor.

Cum sunt împărțite treburile în casă? De ce anume te ocupi tu, ce face Alex?

– Gătim atunci când timpul ne permite, aici mai degrabă ne facem surprize cu anumite feluri de mâncare care ne plac. Mie îmi place să fie ordine mereu, așa că am mereu grijă, dar și pe ei i-am învățat să fie ordonați. Avem și pe cineva care ne ajută la curățenie, pentru că nu aș reuși singură.

Gătești? Dă-ne o rețetă preferată de tine sau de Alex.

– Din când în când, da. Am devenit expertă în butter chicken, rețetă indiană. Chiar îmi iese bine și nu o spun doar eu.

Tu și Alex mai aveți timp pentru voi? Poate să plecați într-o mini vacanță în doi, o cină romantică… sau preferați să petreceți timp cu copiii? Alex e un tip romantic? Când te-a surprins ultima oară și cum?

– Da, ne facem mereu timp pentru noi, chiar consider că pentru fiecare cuplu, ar trebui să existe astfel de momente în doi, de relaxare. Inclusiv vacanțe în doi. Petrecem și timp cu copiii, desigur, avem și vacanțe împreună cu ei. Una nu se exclude pe cealaltă, ne iubim foarte mult copiii.

Facem cu schimbul când vine vorba de a ne surprinde, fiecare vine cu propuneri și reușim să ne menținem relația vie.

Artista are concerte toată vara, dar își duce și copiii în vacanță

Cum ați petrecut de Paște și ce se anunță pentru această vară pe plan profesional, pentru tine? Ai multe concerte? Pregătești și alte proiecte? În vacanță veți merge?

– Am avut sărbători frumoase, liniștite, în familie, exact așa cum trebuie.

Vara se anunță deja cu concerte, muzică și mă bucură acest lucru, pentru că pare că ne întoarcem la normal. , dar cu siguranță, urmează după ce termină și copiii cu școala și grădinița.