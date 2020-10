Antonia, cuvinte dure la adresa lui Lino Golden și Mario Fresh: “Vă rog să nu vă mai lăsați păcăliți de «dramele» și «victimizările»…”

Antonia a dat declarații uluitoare după ce Lino Golden și Mario Fresh au scos la iveală motivul scandalului cu Alex Velea. Cântăreața le-a adresat cuvinte dure celor doi tineri prin intermediul contului ei de Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lino Golden și Mario Fresh au plecat din sânul familiei de la Golden Boy Society din cauza unor neînțelegeri cu Alex Velea, iar Antonia a făcut primele declarații legate de acest subiect pe contul de Instagram.

De asemenea, Lino Golden a postat și el pe contul său de Instagram un mesaj adresat celor care l-au ajutat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antonia, cuvinte dure pentru Lino Golden și Mario Fresh

Antonia a preferat să păstreze tăcerea imediat după ce Lino Golden și Mario Fresh au plecat de la Golden Boy Society, însă a postat recent un mesaj pe contul ei de Instagram, în secțiunea de story.

Artista în vârstă de 31 de ani le-a adresat celor doi tineri cuvinte dure, mai ales pentru că ea și Velea i-au ajutat atât de mult în cariera lor muzicală.

ADVERTISEMENT

“Vă rog să nu vă lăsați păcăliți de ‘dramele’ și ‘victimizările’ care circulă online…sunteți extrem de naivi. Educația, Bunătatea și Respectul au lipsit, PUNCT! Ah, și să nu uităm…MODESTIA!

Mai departe trageți voi o concluzie. Probabil doar adulții și oamenii cu mintea la cap vor înțelege. Niciodată să nu tolerați aroganța și să uitați de unde ați plecat și cine v-a ajutat sau să trădați oamenii care au fost lângă voi demult…este cel mai josnic gest.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu vă mai pierdeți timpul online cu răutăți, când de fapt se întâmplă lucruri mult mai grave rău în jurul nostru și în lume care trebuie să ne preocupe. (…) Viața merge înainte!” , este doar o parte din mesajul postat de către Antonia pe Instagram.

Mesajul se adresează celor doi tineri care l-au părăsit pe Alex Velea și nu este singurul. Artista a continuat mesajul în următoarele story-uri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“‘Iubește-ți vecinii’, chiar dacă au greșit, iartă-i! Și întotdeauna fii atent cu ce ai în grădina ta pentru că ai putea să găsești șerpi târându-se chiar lângă florile tale. E mai ușor să ierți un dușman decât să ierți un prieten. Să vă fie rușine.”, a continuat cântăreața.

Antonia nu s-a oprit aici cu mesajele grele către Lino Golden și Mario Fresh și a postat încă o poză adresată lor și scandalului pe care l-au avut cu partenerul ei.

ADVERTISEMENT

Lino Golden a trecut printr-o operație

Lino Golden a anunțat recent că vor urma alte dezvăluiri legate de scandalul pe care îl are cu Antonia și Alex Velea. În urmă cu câteva ore, artistul a postat în secțiunea de story un mesaj cu subînțeles:

“Știți oamenii ăia care vorbesc despre toată lumea? Și după, tot ei dau sfaturi și vorbesc de cei care bârfesc? Vreți să vă zic despre ei? Ăia sunt cei mai șerpi, cei mai periculoși”.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după acest mesaj, Antonia a postat o fotografie cu un mesaj puternic în semn de răspuns: “Injuriile noastre curg de pe limba noastră cu negativitate față de noi înșine. Cuvintele fac vrăji, atragi ceea ce vorbești. Cuvintele pe care le vorbești devin ‘casa’ în care locuiești!”

Tânărul în vârstă de 22 de ani a trecut recent printr-o operație complicată. A slăbit 30 de kilograme după ce a fost batjocorit din cauza problemelor cu greutatea.

Tânărul a rămas cu exces de piele în urma pierderii rapide în greutate și de aceea a suferit o intervenție chirurgicală complicată. Fotografia a fost însoțită de o descriere emoționantă.

“Am trecut prin multe lucruri ca să ajung aici. S-a râs de mine când eram gras, am slăbit 30 de kg, am rămas cu exces de piele pentru că am slăbit prea repede așa că am avut nevoie de această operație pentru mine în primul rand.

Nu vă lăsați afectați de oamenii care vă judecă. Muțtumesc lui Dumnezeu pentru ambiție și lui @dr.florinjuravle pentru munca lui. #DacaVreiPoti”, a scris artistul.

Lino Golden nu a fost întotdeauna cântărețul de succes care este astăzi. Alex Velea l-a luat sub aripa sa și a dat startul carierei sale muzicale. La momentul actual, Lino Golden are milioane de fani și este printre cei mai apreciați artiști din țară.

Iată cum arăta Lino Golden înainte să slăbească 30 de kilograme și să devină un artist cunoscut.

Artistul, pe numele real Radu Cârstea, este originar din Brașov și a urmat cursuri de violoncel și de pian în copilărie. În adolescență, pasiunea lui a devenit muzica rap.

Piesa care l-a făcut celebru este “Panamera”, pe care a lansat-o în 2018.