Antonia, fără perdea: ”Am avut momente în care am clacat”. Dezvăluiri despre viața de vedetă, iubire și conflictele din cuplu

Antonia, partenera lui Alex Velea, și-a deschis sufletul și ne-a răspuns sincer la cele mai intrigante curiozități. Frumoasa vedetă a fost ani de zile pusă la zid de gurile rele, vorbe care i-au creat răni adânci. Ba mai mult, au determinat-o să se închidă și să evite aparițiile publice și, de la o vreme, chiar și pe cele din social media. Astăzi, Antonia nu mai tace! Interpreta celor mai vizionate hituri face mărturisiri emoționante despre răni, certuri și momente grele.

Antonia, partenera lui Alex Velea, provocările vieții de cuplu

Antonia este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală din România. Artista a avut, de-a lungul anilor, cele mai suprinzătoare colaborări pe plan muzical. Asta, însă, i-a adus foarte multă faimă, dar și la fel de mult hate. , alături de cei trei copii, au atras asupra ei un alt val de păreri nedrepte și de minciuni, spune ea, care au rănit-o. De asemenea, acele acuze care i s-au adus au făcut-o să plângă, de nenumărate ori.

Abia după mulți ani, Antonia și-a dat seama ce are de făcut. , în rândurile de mai jos, într-un interviu exclusiv, marca FANATIK.

– Ce proiecte muzicale ai în desfășurare?

Antonia: Lucrez la piese noi pe care le voi lansa în perioada următoare. În ultimele luni am avut colaborări cu Oscar, Petre Ștefan, cu Babasha.

– Care este piesa de care te-ai îndrăgostit din prima clipă când ai auzit-o?

Dintre piesele mele, este una cu adevărat specială la care a lucrat Denis The Motans și care spune povestea mea și a Mayei. Este o piesă sensibilă pe care sincer, nu pot să o cânt, mă emoționează mult prea tare.

– Ți-a plăcut experiența în postura de actriță, ai mai repeta și în alt rol?

Da, mi-a plăcut foarte mult fiecare experiență de film pe care am avut-o până acum și sunt deschisă și la alte proiecte.

– Ți-ar plăcea să încerci un personaj mai rău, mai dramatic?

Da, clar. Sunt personaje mai greu de jucat, care te fac să te exprimi mai intens.

„Am avut momente în care am clacat, am plâns, m-am simțit nedreptățită”

– Ai devenit o prezență foarte rară atât pe tv, cât și pe social media. Ce te-a rănit cel mai mult în toți anii de când ai ajuns un nume cunoscut în industria muzicală?

Nedreptatea, faptul că ești judecat doar pentru că exiști ca artist, . Totul a contribuit la dorința mea de a mă proteja și a mă expune mai puțin în contexte care simt că nu îmi fac bine.

Cum ai reușit să faci față hate-ului primit, gratuit, de la unii oameni care nu îți înțeleg stilul sau nu te înțeleg pe tine ca om?

Nu mereu a fost ușor și nu mereu simt că am reușit să fac față. Am avut momente în care am clacat, am plâns, m-am simțit neîndreptățită. Dar cu trecerea timpului, am învățat să mă concentrez pe ceea ce contează cu adevărat: familia mea, cercul meu apropiat, cariera mea.

E clar că nu pot mulțumi pe toată lumea și nici nu ar trebui să fie asta o preocupare, prin urmare, nici hate-ul nu aș dori să îl mai iau asupra mea.

Cea mai dificilă întrebare primită de la copii: „A fost cea legată de moarte”

Cum s-a schimbat Antonia în toți anii de când a devenit mămică?

Am devenit și mai atentă, responsabilă, evident, mereu alertă, preocupată, îngrijorată, dar extrem de fericită și recunoscăatoare pentru cei trei copii ai mei. Și cu inima plină de iubire infinită pentru ei.

Care a fost cea mai dificilă întrebare primită de la cei trei copii?

Una dintre întrebările sensibile a fost cea legată de moarte, atunci când bunicul lor a murit (tatăl lui Alexandru). Și a trebuit să le explicăm într-un mod cât mai firesc această etapă din viață, într-un moment în care le era greu și sufereau.

„La nervi nu știu exact cine se alintă”

Cine cedează primul după o discuție contradictorie dintre tine și Alex?

De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții.

Cum vă alintați la nervi, dar când simțiți iubirea la cote maxime?

Avem formele noastre de alint pe care aș vrea să le ținem pentru noi. La nervi nu știu exact cine se alintă. Haha!