Lovitură dură pentru mama Antoniei, fetița ucisă la Arad. Ce a decis instanța în procesul de custodie

La sfârșitul lunii octombrie, pe un câmp de la marginea Aradului, polițiștii au descoperit cadavrul carbonizat al unei fetițe de 4 ani. După cercetări amănunțite, anchetatorii au stabilit că victima se numea Antonia și că micuța fusese ucisă de Florin Crișan, concubinul mamei ei.

Arestat preventiv, cu capul de pereți pentru că fetița îl enervase pe motiv că voia să se joace. Bărbatul era singur acasă cu cei doi copii ai iubitei din prima căsnicie în timp ce tânăra se afla la spital, după ce tocmai născuse primul lor copil.

Tatăl natural al Antoniei: ”Eu știu că ea avea grijă foarte bine de copii”

Sabrina, concubina criminalului, avea din căsnicia cu Cristian Oancea, un bărbat aflat la muncă în Olanda, doi copii, pe Antonia și pe Oscar. La aflarea teribilei vești, tatăl natural al Antoniei a fost pur și simplu devastat.

”O singură prietenă are Sabrina, o singură persoană, toată viața ei. O singură prietenă a avut și are, cu altă lume nu vorbește, cu altcineva nu poate să comunice. Eu știu că ea avea grijă foarte bine de copii, de aia și când ne-am despărțit pe 30 decembrie anul trecut a plecat în România cu copiii și am crezut că sunt pe mâini bune.

Apoi, ea s-a cuplat cu un alt băiat, nu știu, nu-l cunosc. Am avut o problemă cu ea anul trecut. A ars copiii și… Când a fost cu acest domn în Paris. Fata a stat 12 zile în spital în Paris. Anul trecut când ne-am despărțit, ea a cunoscut un baiat. A venit, a luat-o din România și a plecat cu copiii și după, trei luni de zile am aprobat ca să poată să plece cu copiii din țară ca să se ducă la noua ei iubire.

Și a plecat în septembrie și în noiembrie m-a sunat că s-au accidentat fata cu baiatul, că s-au ars, mâncarea cu cartofi a căzut peste ei, iar eu am plecat din Olanda în Paris și mi-am luat copilul acasă, apoi m-am dus și am luat-o și pe ea, pe fată, din spital”, a dezvăluit atunci tatăl Sabrinei la Antena 3.

Ce spun autoritățile despre Sabrina după dramă: ”Considerăm că este o mamă care îşi iubeşte copiii”

”Mama este mai ok, dar mai are mult de lucru pentru a depăşi situaţia respectivă (…) Mama Antoniei, fetiţa ucisă cu o săptămână în urmă, are toate şansele să nu fie decăzută din drepturile părinteşti.

Din observaţiile noastre, s-a purtat foarte bine cu copiii, este grijulie faţă de copii. Considerăm că este o mamă care îşi iubeşte copiii”, a declarat la începutul lunii noiembrie Erika Stark, director DGASPC Arad, despre situația Sabrinei, mama fetiței ucise.

Judecătorii buzoieni au respins cererea mamei Antoniei

într-un proces desfășurat la Judecătoria Buzău și care avea ca obiect ”exercitarea autorității părintești”. Cel mai probabil, femeia dorea să primească custodia celor doi copii, pentru a nu mai fi nevoită să ceară acordul tatălui de fiecare dată când dorea să părăsească țara împreună cu cei mici.

La termenul din 23 noiembrie, judecătorii au decis amânarea cauzei, asta în ciuda faptului că mama Antoniei a solicitat, prin avocați, suspendarea procesului. Însă pe 7 decembrie, potrivit FANATIK, magistrații buzoieni au decis să respingă cererea Sabrinei.

”Tip solutie: Respinge cererea.

Solutia pe scurt: Respinge cererea. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Buzău. Cererea de apel se depune la Judecătoria Buzău. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 7.12.2021. Document: Hotarâre 6408/2021 07.12.2021”, au hotărât judecătorii în cazul în care mama Antoniei poate depune apel, dacă este nemulțumită de decizia instanței.