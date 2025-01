Antonia, în doliu! Fosta concurentă de la Mireasa, mesaj tulburător

Antonia de la Mireasa este în doliu. Fosta concurentă, ex-partenera lui Cristi Marinescu în show-ul de la Antena 1, a postat un mesaj extrem de trist pe Instagram.

Antonia de la Mireasa plânge! Tatăl fostei concurente a murit, iar haterii nu-i dau pace nici acum

Antonia Horvath, tânăra care s-a făcut remarcată în cel de-al nouălea sezon Mireasa, difuzat anul trecut, a postat pe rețeaua de socializare că tatăl ei a murit.

Vedeta de la Mireasa a scris, în mesajul ei, că oamenii încearcă să îi facă rău chiar și în momentele cumplite pe care le traversează. Antonia s-a plâns pe că a dat de niște persoane lipsite de decență, care nu respectă clipele prin care trece.

„Cum este viața… Fiecare face ce știe mai bine. Alții aduc pe lume un copil, alții au nuntă, altora le mor părinții. Alții zâmbesc în timp ce alții plâng.

În acest moment, pierderea tatălui meu mă afectează mai mult decât acești oameni lipsiți de decență, frustrați și ignoranți, care încearcă să îmi facă rău pe grupuri. Vă mulțumesc”, a scris Antonia de la Mireasa.

Antonia Horvath și-a găsit iubirea în casa Mireasa, în persoana lui Cristi Marinescu, Doar că… nu după mult timp, a venit și despărțirea. A fost la fel de tumultuoasă precum formarea relației lor în casa din Buftea.

Relația cu Cristi Marinescu n-a trecut testul timpului

În emisiunea „Capriciile iubirii” de la Antena Stars, Antonia a explicat de ce s-a separat de Cristi după ieșirea de la Mireasa.

„Lucrul ăsta a plecat de la unele lucruri care s-au întâmplat între noi. Nu e neapărat asta ideea (n.r. că fostul ei iubit, Cristian Marinescu, ar fi fost căutat de alte femei).

Regretul meu cel mai mare este că nu am fost mai vocală spre sfârșitul emisiunii vizavi de mama lui. M-am lăsat umilită. Nu vreau să o vorbesc de rău. Dar eu am trecut prin multe lucruri (…) Am revenit amândoi la viața anterioară. Am revenit la obiceiurile anterioare”, preciza Antonia Horvath.