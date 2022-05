Antonia l-a învățat pe Alex Velea să facă economii: „Eram mână spartă”

Alex Velea a dezvăluit că Antonia l-a învățat să economisească bani și că, înainte să formeze un cuplu, obișnuia să cheltuiască fără măsură. Totodată, artistul a spus cum reușește să-și păstreze echipa de la studioul muzical unită și ce sfaturi le oferă băieților de la Golden Boy.

Cum l-a schimbat pe Alex Velea relația cu Antonia? Artistul a învățat să facă economii

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Alex Velea a mărturisit că înainte să o cunoască obișnuia să cheltuie foarte mulți bani. Artistul nu ținea cont de nimic și voia să-i facă fericiți pe cei din jurul său, prieteni și apropiați.

În trecut, Antonia . Mama ei fiind cea care i-a spus să aibă mereu bani puși deoparte.

„Nu m-am gândit prea mult la lucrurile astea materiale, mai ales în prima parte a carierei mele, când eram adolescent. Până să intru într-o relație cu viitoarea mea nevastă, cu Antonia, nu s-au ales prea mulți bani de mine. Am fost mereu mână spartă.

Am încercat să-i fac pe toți fericiți, atât cât am putut. Deși, fericirea poți doar s-o întreții cu lucruri materiale. Nu poți să faci un om fericit dacă îi dai bani, trebuie să-l iubești”, a spus Alex Velea.

Totodată, Alex Velea a explicat că de o bună perioadă de timp a devenit stâlpul familiei sale și își ajută părinții financiar.

„Mi-am ajutat familia pentru că părinții mei s-au mutat aici. Și cum ei au avut grijă de mine toată viața, eu am devenit pilonul principal al familiei și a trebuit să mă zbat ca să aibă un trai decent”, a declarat Alex Velea

Cum își ține Alex Velea echipa de la studio unită

Alex Velea își tratează echipa de la studioul muzical ca pe o adevărată familie. Artistul a susținut că nu își dorește să fie dur cu băieții cu care lucrează și că încearcă să-i sfătuiască și să le ofere exemple din viața lui.

„Încerc să fiu…nu exigent, dar încerc prin propriul exemplu să le explic și să înțeleagă că seriozitatea și munca asta continuă te va duce în vârful topului.

O să ajungi să faci lucruri notabile doar dacă muncești non-stop, dacă știi să ai grijă de aproapele tău. Să nu fii egoist, deși meseria noastră te face să fii egoist.

Să înțeleagă că totul este un castel de nisip. Meseria noastră e efemeră. Astăzi ești cel mai bun și mâine uită de tine”, a explicat Alex Velea.