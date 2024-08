Antonia, mai sinceră ca niciodată. Cât de greu i-a fost la începutul relației cu Alex Velea: „Era o tensiune constantă”

Antonia nu s-a mai ascuns și a vorbit, fără teamă, despre relația cu Alex Velea. Acum mulți își doresc o iubire ca a lor, dar la început au fost puși la zid de o țară întreagă. Cum au trecut peste momentele dificile.

Antonia, dezvăluiri neștiute despre relația cu Alex Velea

Antonia și Alex Velea sunt un exemplu pentru multe cupluri din România. Sunt urmăriți îndeaproape, dar au trecut prin momente foarte grele în urmă cu mai bine de un deceniu, atunci când și-au început relația.

ADVERTISEMENT

Între timp, au devenit părinții a doi băieți superbi. În plus, nu există nicio diferență între ei și Maya, fiica Antoniei din prima căsătorie. Cuplul de artist a descoperit secretul pentru a păstra flacăra aprinsă.

„Suntem foarte atenți unul la celălalt, la nevoile celuilalt, ne exprimăm constant sentimentele, discutăm deschis despre orice, plecăm în vacanțe doar noi doi uneori, ne oferim atenție și timp. Cred că, pe lângă iubire, acestea sunt ingrediente esențiale pentru ca o relație să funcționeze și să rămână la fel de frumoasă, deși trec anii”, a declarat Antonia pentru

ADVERTISEMENT

Cel mai dificil moment a fost începutul, după ce și s-a afișat cu Antonia. „Au fost momente dificile la începutul relației noastre, când eram supuși constant bullyingului.

Când toată lumea simțea nevoia să aibă o părere despre viața noastră și relația noastră. Și deși știam și simțeam cât de mult ne iubim, ne afecta și pe noi, ca oameni, și, implicit, eram mai triști, era o tensiune constantă”, a menționat artista.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu nunta

Vedeta a subliniat că nu are regrete. Iar curând, . „Nu este o nuntă-surpriză. Dar încă nu am prea multe de zis pe acest subiect. Nu am avansat cu mult mai mult cu organizarea nunții.

Știu în mare ce mi-aș dori de la rochia de mireasă, dar încă nu o am și nu am început să merg să probez. Cât despre nuntă, mi-aș dori să fie în aer liber”, a explicat Antonia despre nunta cu Alex Velea.

ADVERTISEMENT

De asemenea, viitoare soție a lui Alex Velea a dezvăluit și că nu este femeia „de casă” tipică, deoarece timpul nu îi permite. „Nu aș putea spune că gătesc constant, dar fac anumite feluri de mâncare și le fac bine. Cum ar fi, de exemplu, butter chicken. Și omletă. (…) Sunt, mai degrabă, pasionată de curățenie și organizare”, a dezvăluit cântăreața.