Antonia, polițista ”bad-ass” din comedia Haita a lui BRomania: ”Un vis ascuns”! Exclusiv

Antonia, un nume sonor în showbiz-ul românesc din anul 2009 când a lansat piesa `Morena` alături de producătorul Tom Boxer, schimbă macazul și, pentru prima dată în viața ei, joacă într-un film de comedie. Partenera lui Alex Velea face primele declarații despre cum a primit propunerea de a face parte din proiectul ”Haita de acțiune”.

, este tare încântată de noua provocare pe care a acceptat-o, respectiv, de a lucra cu Matei Dima – BRomania- pentru comedia Haita de acțiune. A primit de-a lungul timpului mai multe recomandări, dar niciodată nu a simțit că i se potrivesc. Acum însă, rolul de polițistă rea, pare că i se potrivește mănușă, iar susținerea lui Alex Velea îi oferă și mai multe încredere că face ce trebuie.

Când vine vorba de familie, . Plus că, frumoasa interpretă mereu și-a implicat copiii în activitățile artistice, micuții mergând adesea pe platourilor de filmare unde au tras diverse videoclipuri.

Antonia: ”M-am bucurat foarte mult”

– Am văzut că vei participa la filmările distribuției Haita de acțiune. Cum ai primit propunerea?

M-am bucurat foarte mult pentru propunere. Dintotdeauna a fost, așa, un vis ascuns, să joc într-un film și deși am mai avut propuneri și în trecut, programul, de cele mai multe ori, nu mi-a permis.

Ce a contat foarte mult a fost și faptul că Matei (n.r. Dima) e parte din acest proiect. Avem super chimie, am mai filmat împreună și pentru mine este esențial să am lângă mine oameni cu care rezonez, cu care pot comunica deschis. În plus, este o onoare pentru mine să fiu alături de atâția oameni talentați.

– Ce rol vei avea în film?

O polițistă bad-ass. Mai multe nu pot spune deocamdată. Am început filmările și îmi place deja foarte mult.

Focoasa Antonia, de la muzică, la actorie

– Este ceva nou pentru tine, ți se pare dificil să treci de la muzică la actorie?

Fiind artistă, videoclipurile sunt de multe ori motiv de acting, doar că nu și cu replici. În anumite campanii și spoturi TV, am mai avut de filmat cu replici și mă simțeam oarecum ca într-un film. Adică mai degrabă, mă gândeam că aproximativ așa e și pe set.

E clar că e diferit, însă îmi place foarte mult. E o provocare frumoasă!

– Cu cine a fost cel mai greu să interacționezi în replici?

Abia am început filmările de două zile, este complicat să spun acest lucru în acest punct. Însă mă aștept să fie tot cast-ul easy-going, atmosfera e relaxată și cu multă distracție.

Cine o va ajuta pe Antonia cu cei mici cât va fi plecată la filmări

– Ai visat la această carieră de când erai mai mică?

La cariera de artistă, de cântăreață, da. La actorie, nu. Dar e un gând cu care cochetam.

– Cum te vei împărți între muzică, familie și actorie?

Așa cum am făcut-o și până acum, cu ajutorul familiilor noastre care ne sprijină atunci când timpul nu ne permite să stăm cu copiii. Ne-am obișnuit deja cu acest ritm, nu e ceva nou.

Antonia joacă zilnic diverse roluri: artistă, iubită, mamă

– Ce spune Alex Velea despre această pasiune?

Alexandru mă susține în absolut orice vreau să fac, ne sfătuim de fiecare dată, așa că sunt extrem de norocoasă și din acest punct de vedere.

– Copiii ce spun despre faptul că mama lor va juca într-un film?

Sunt bucuroși și foarte încântați, de altfel, toți trei au mai fost cu noi la filmări, ședințe foto, sunt încântați să vadă anumite proiecte de la stadiul de behind the scenes până când devin publice.

– Veți filma și de Sărbători sau deja aveți planuri de vacanță?

Conform programului pe care îl am acum, nu vom filma de Sărbători. De regulă, Crăciunul este pentru familie și cei foarte apropiați nouă, iar Revelionul ne prinde pe scenă pe amândoi. Vacanță în sine probabil vom avea în ianuarie.