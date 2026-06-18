Sport

Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale

Viitoarea soție a lui Daniel Bîrligea a intrat în rândul celor care nu se feresc de imaginile cu impact puternic. Cum a pozat în vacanța din Bali, de fapt, Antonia Salanță.
Alexa Serdan
18.06.2026 | 08:15
Antonia Salanta fara inhibitii in Bali Logodnica lui Daniel Birligea a captivat audienta cu pozele sale
Cum s-a pozat Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea. Sursa foto: Instagram.com
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Antonia Salanță, logodnica lui Daniel Bîrligea, a captivat audiența cu pozele sale incendiare. Șatena a reușit să atragă atenția asupra sa cu o serie de fotografii speciale realizate în ultima vacanță petrecută departe de România.

Imagini unice cu Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea

Atacantul lui FCSB, Daniel Bîrligea (26 ani), a plecat în concediu, deși în carieră nu a avut un sezon tocmai bun. Fotbalistul a dat lovitura după ce i-a cerut mâna partenerei sale de viață. Antonia Salanță nu a ezitat și a răspuns afirmativ, cererea în căsătorie fiind făcută publică de cei doi pe rețelele de socializare.

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Momentul special s-a desfășurat într-o deplasare de vis, cuplul vizitând mai multe locații de poveste. Cazați în stațiunea The Apurva Kempinski au profitat de vremea bună pentru a se plimba și pentru a face plajă. Sportivul a fost surprins într-o ipostază inedită, după ce a intrat oficial în vacanță. Nu a renunțat la activitatea sa, antrenându-se pe nisipul fin.

Imaginile fabuloase i-au încântat pe urmăritorii de pretutindeni. Pe de altă parte, vedeta care a studiat fashion design la Istituto Marangoni  din Milano a ieșit în evidență în alt fel. Ajunsă în Bali, frumoasa șatenă a dorit să scape de anumite frici și a realizat o ședință foto incendiară. Tânăra a impresionat cu încrederea în sine.

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Superba logodnică a lui Daniel Bîrligea a renunțat la haine și s-a fotografiat acoperită cu o pilotă albă.  Fotografiile provocatoare au fost surprinse în mijlocul naturii. Cu această ocazie, Antonia Salanță a făcut o mărturisire unică, semn că adoră să călătorească și să descopere destinații unde să se simtă extraordinar de bine.

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„Chiar nu m-ar deranja să mă trezesc cu această priveliște în fiecare dimineață”, a notat șatena, pe contul de Instagram. „Mă bucur sincer pentru tine. Bîrligea te face fericită. Meriți. Cred că ești o fată de nota 10”, este comentariul pe care i l-a lăsat o admiratoare. „Uimitoare”, „Ador” sau „Wow”, au scris alte persoane.

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O postare distribuită de Antonia Salanță (@antonia15509)

 

Ce sport a practicat Antonia Salanță

Daniel Bîrligea și Antonia Salanță trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani. Sunt unul dintre cele mai admirate cupluri din lumea fotbalului, dar puțini știu ce sport a făcut șatena. În urmă cu ceva vreme tânăra care vrea să devină designer vestimentar a recunoscut că a avut o perioadă care a consumat-o.

„Dumnezeu ţine cu noi şi mereu s-a ivit o soluţie să ne vedem. Pfuu, de câte ori mi s-a zis că sunt nebună. Dar cred că eu mereu am fost nebună şi accept chestia asta. Când l-am cunoscut, nu mă satisfăcea sută la sută cum se îmbracă. 

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Am fost schioare de schi alpin de performanţă. O perioadă foarte mare din viaţa mea. Era un pic prea solicitant pentru mine”, a declarat într-un interviu, iubita lui Daniel Bîrligea, pentru Antena Sport.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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