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Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea, și sora ei, Loredana Salanță, au furat toate privirile la FCSB – FC Argeș. Foto

Iubita lui Daniel Bîrligea a devenit tot mai cunoscută pentru fanii lui FCSB, mai ales după ultimele vacanțe pe care cei doi le-au petrecut împreună. Antonia Salanță a fost prezentă la FCSB - FC Argeș, împreună cu sora sa, Loredana Salanță
Ciprian Păvăleanu
17.07.2026 | 23:52
Antonia Salanta iubita lui Daniel Birligea si sora ei Loredana Salanta au furat toate privirile la FCSB FC Arges Foto
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Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea, a vizionat meciul FCSB - FC Argeș alături de sora sa, Loredana Salanță. Foto: Renato Angelescu / FANATIK
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FCSB nu a avut emoții în fața lui FC Argeș în prima etapă din SuperLiga României. Roș-albaștrii au rezolvat partida din prima repriză, prin golurile lui Daniel Bîrligea și Florin Tănase. Primul marcator a fost încurajat pe întreaga perioadă a partidei de iubita sa, Antonia Salanță, care a venit la meciul de pe Ghencea alături de sora sa, Loredana.

Iubita lui Daniel Bîrligea a furat toate privirile la FCSB – FC Argeș! Sora sa a reprezentat România la Miss Universe 2024

FCSB a început bine noul sezon și a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-0 pe Stadionul Steaua. Meciul a fost tranșat după 45 de minute, prin reușita superbă cu capul a lui Daniel Bîrligea și golul din penalty al lui Florin Tănase. În repriza secundă telespectatorii nu au mai văzut goluri, iar toate privirile s-au ațintit asupra Antoniei Salanță, iubita lui Bîrligea, dar și a surorii sale, Loredana Salanță.

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Îmbrăcată în tricoul roș-albaștrilor, viitoarea soție a atacantului de la FCSB a stat cu sufletul la gură timp de 90 de minute. Sora sa, Loredana, a avut o carieră de model cu rezultate importante. Ea a câștigat Top Model of the World 2011, competiție internațională desfășurată în Germania, devenind prima româncă ce obține acest titlu. Ea s-a calificat la acest concurs, în care a învins 43 de concurente, după ce devenise în 2009 Miss World Romania. În 2024, ea a reprezentat România la Miss Universe, însă nu a ajuns printre finaliste.

Daniel Bîrligea a început foarte bine noul sezon

După un sezon mai puțin reușit, în care s-a confruntat cu multiple accidentări, Daniel Bîrligea a început foarte bine noua stagiune. În sezonul precedent, el nu a putut lua startul din prima etapă tocmai din cauza unei probleme medicale.

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Atacantul FCSB-ului a marcat un gol superb cu capul, după ce Octavian Popescu l-a servit perfect dintr-o lovitură liberă. Aflat deja la al treilea sezon pentru roș-albaștri, viața lui Daniel Bîrligea începe să se pună în ordine, iar acest lucru s-ar putea vedea chiar în prestațiile sale de pe teren. De curând, el a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Antonia.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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