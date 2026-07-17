Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea, și sora ei, Loredana Salanță, au furat toate privirile la FCSB – FC Argeș. Foto

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FCSB nu a avut emoții în fața lui FC Argeș în prima etapă din SuperLiga României. Roș-albaștrii au rezolvat partida din prima repriză, prin golurile lui Daniel Bîrligea și Florin Tănase. Primul marcator a fost încurajat pe întreaga perioadă a partidei de iubita sa, Antonia Salanță, care a venit la meciul de pe Ghencea alături de sora sa, Loredana.

Iubita lui Daniel Bîrligea a furat toate privirile la FCSB – FC Argeș! Sora sa a reprezentat România la Miss Universe 2024

FCSB a început bine noul sezon și a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-0 pe Stadionul Steaua. Meciul a fost tranșat după 45 de minute, prin reușita superbă cu capul a lui Daniel Bîrligea și golul din penalty al lui Florin Tănase. În repriza secundă telespectatorii nu au mai văzut goluri, iar toate privirile s-au ațintit asupra Antoniei Salanță, iubita lui Bîrligea, dar și a surorii sale, Loredana Salanță.

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Îmbrăcată în tricoul roș-albaștrilor, Sora sa, Loredana, a avut o carieră de model cu rezultate importante. Ea a câștigat Top Model of the World 2011, competiție internațională desfășurată în Germania, devenind prima româncă ce obține acest titlu. Ea s-a calificat la acest concurs, în care a învins 43 de concurente, după ce devenise în 2009 Miss World Romania. În 2024, ea a reprezentat România la Miss Universe, însă nu a ajuns printre finaliste.

Daniel Bîrligea a început foarte bine noul sezon

După un sezon mai puțin reușit, în care s-a confruntat cu multiple accidentări, Daniel Bîrligea a început foarte bine noua stagiune. În sezonul precedent, el nu a putut lua startul din prima etapă tocmai din cauza unei probleme medicale.

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Atacantul FCSB-ului a marcat un gol superb cu capul, după ce Aflat deja la al treilea sezon pentru roș-albaștri, viața lui Daniel Bîrligea începe să se pună în ordine, iar acest lucru s-ar putea vedea chiar în prestațiile sale de pe teren.