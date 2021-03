Antonia și Alex Velea, într-o ipostază intimă pe Instagram. Cum s-au filmat în pat

Antonia și Alex Velea s-au filmat într-una din cele mai intime ipostaze în care au fost văzuți până acum, iar filmulețul a fost postat pe contul de Instastory al cântăreței, însoțit de o declarație de dragoste.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi porumbei își declară des dragostea în spațiul virtual, iar de data aceasta Antonia a fost cea care a vrut să spună întregii lumi cât de mult îl iubește pe partenerul ei.

Cântăreața a postat un videoclip în care îl mângâie pe cap pe Alex Velea, cei doi bucurându-se de acest moment de relaxare după o zi probabil încărcată de activități.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antonia și Alex Velea, mai uniți ca niciodată

„Te ador for life”, este mesajul romantic pe care l-a scris Antonia pe rețeaua de socializare, declarându-i încă o dată iubirea lui Velea.

Antonia și Alex Velea formează unul din cele mai longevive cupluri din noua generație de artiști din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună oficial de 8 ani, însă aceștia ar fi umblat de mai mult timp.

ADVERTISEMENT

Și-au oficializat relația abia când Antonia a rămas însărcinată cu Dominic, primul lor băiat. La momentul la care cei doi erau împreună, presa a speculat că Antonia ar fi fost, de fapt, motivul divorțului dintre Velea și fosta lui nevastă, Ana.

Cum și-au început povestea de iubire

În momentul în care cântăreața a început relația cu Alex aceasta era despărțită deja de Vincenzo Castellano, italianul cu care are o fată pe nume Maya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am ieşit din relaţie, dar nu am căutat altceva. Poate pentru unii a fost ceva brusc. Cred că a fost după două sau trei luni după ce m-am despărţit. Eu am fost foarte rănită şi, da, eu am fost cea care a plecat. Nici eu, nici el (n.r. alex) nu am avut o relaţie solidă. Avea o căsnicie care era pe butuci.

Nu s-a băgat absolut nimeni. Totul a venit de la sine. Nu aş fi continuat o relaţie cu acest om dacă el era fericit acasă. Actele erau făcute, trebuia să fie pa”, a spus Antonia la Antena 1 în urmă cu câțiva ani, dezvăluind cum a început povestea ei de iubire cu Velea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi cântăreți au împreună doi băieți: Dominic și Achim.