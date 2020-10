Antonia și Alex Velea s-au cununat religios în secret_ Răspunsul uluitor dat de solistă

Antonia și Alex Velea s-au cununat religios în mare secret? Cântăreața a decis să dea cărțile pe față și să le răspundă fanilor care i-au tot adresat o asemenea curiozitate.

Mai mult, Antonia a reacționat și când a fost întrebată de cea de-a patra sarcină, despre care s-a zvonit în ultima vreme. Artista a decis să pună capăt și unor “scenarii” menționate în ultima vreme tot mai mult și de către fani.

Antonia a decis să organizeze o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul ei de Instagram. În acest mod mulți dintre fani au aflat că solista plănuiște să facă o vizită până în Statele Unite ale Americii, deși această țară a fost puternic afectată de pandemie.

Reacția incredibilă oferită de Antonia când a fost întrebată dacă s-a cununat religios cu Alex Velea

Antonia a oferit răspunsuri uimitoare la întrebările formulate de către fanii ei și pe care le-a adresat într-un mod foarte direct. Din acest motiv, secțiunea de InstaStory a șatenei s-a umplut de asemenea postări.

Din una dintre aceste mărturisiri, mulți români au putut înțelege că artista și Alex Velea s-ar fi cununat religios în secret. Totul din modul foarte ambiguu în care Antonia a oferit un răspuns.

Totuși, ea nu a negat vreo clipă nici că ar fi însărcinată pentru a patra oară. Artista mai are o fetiță pe nume Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Totodată, e cunoscut că în mod oficial, în acte, mariajul cu italianul nu s-a încheiat nici până în prezent. Iar din pricina pandemiei, acest proces a fost unul cu mult întârziat, și Italia fiind puternic afectată de Covid.

De aceea, nici n-a putut fi vorba despre o căsătorie oficială cu Alex Velea, deși ei au mărturisit și-n trecut că își doresc să facă acest mare pas în relația lor. Alături de solist, aceasta mai are doi băieței și n-a negat posibilitatea unei a patra sarcini.

”Da? Nu? Poate?”, a fost răspunsul dat de Antonia când a fost întrebată dacă este iarăși gravidă.

“Poate”, a fost mărturisirea formulată de frumoasa artistă la întrebarea despre cununia cu Alex Velea. Este cu siguranță un răspuns ce poate fi lăsat la voia interpretării.

Antonia a povestit că are și diverse momente de nesiguranță, dar încearcă să își păstreze optimismul. Întrebată de aceste insecurități, vedeta a răspuns sincer:

“Desigur… încă am! În principiu, am început să mă simt ca un rahat și am realizat că nu este o gândire sănătoasă, am luat în considerare problema și am început să lucrez la cum să fiu mai bună, la ceea ce mă face fericită și să fiu recunoscătoare pentru lucrurile cu care Dumnezeu m-a binecuvântat. Este un proces! Dar trebuie să ai voință să te schimbi în mai bine”.