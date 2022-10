Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, zi de naștere cu peripeții: ”Mi-au dat și lacrimile”

Antonia Ștefănescu, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, a sărbătorit ieri, 5 septembrie, împlinirea celor 30 de ani de viață.

Antonia Ștefănescu a împlinit 30 de ani. Cine a surprins-o de ziua ei

Ziua de naștere a , dar și cu momente mai puțin plăcute. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, frumoasa Antonia Ștefănescu ne-a povestit că a avut o zi cu peripeții încă de dimineață. Mașina nu i-a mai pornit fix în momentul în care pleca, împreună cu fiul ei, după tort. Mama vedetei a făcut chiar o glumă pentru a o scoate din stare și a spus că poate ar trebui să mai stea și pe acasă.

nu se teme de eșec și se vede din nou măritată, și de data asta chiar în rochie albă, în fața lui Dumnezeu. Vedetea vorbește deschis despre cel care îi este jumătate și care îi umple golul lăsat după separarea de tatăl fiului ei.

De asemenea, blondina își dorește să devină mamă pentru a doua oară, chiar dacă îi este puțin teamă. Pentru vedetă prima sarcină a fost una cu ușoare probleme de sănătate.

– Cum ți-ai petrecut ziua?

Mi-am plănuit să nu îl duc pe Ayan la grădiniță și să stea cu mine, așa că ne-am petrecut prima parte a zilei împreună. A vrut să fie primul care îmi spune la mulți ani. Primul care să sufle în tort. Tortul a fost mai mult pentru el, nu pentru mine. Apoi am petrecut puțin timp singurică și, pe seară, cu fetele în oraș. Puțină distracție.

– Ce înseamnă timpul petrecut singurică. Răsfăț la spa?

Și aici intervine schimbarea din program pentru că dimineață când trebuia să plec cu Ayan după tort nu a mai pornit mașina. Drept cadou de la Univers, a ”murit” mașina. S-a stricat și nu am mai avut ce să fac. Din toate drumurile pe care voiam să le mai fac, am renunțat.

– Așa cadou…

Și mama a zis că Universul mai vrea să mai stau și pe acasă. Bine că nu mi s-a oprit mașina undeva pe drum cu copilul, să rămân pe marginea drumului. O să rezolv zilele viitoare și problema asta.

Andrei Ștefănescu, mesaj de ziua de naștere a fostei lui soții

– Este ceva anume ce ți-ai dorit să primești cadou de ziua ta?

Acum îmi doresc să îmi repar mașina. Nu, nu mi-am dorit. Mi-am dorit foarte mult ca să primesc flori, oricând, nu contează ocazia. Iubesc foarte mult florile. Îmi place să primesc multe flori. Am primit foarte multe telefoane de la persoanele dragi.

– Este un mesaj care te-a emoționat sau o persoană?

Uite chiar mătușa mea, sora mamei din Italia, care mereu îmi dă mesaj, dar acum m-a sunat să îmi spună că mă iubește. Asta m-a emoționat pentru că nu prea spune des. Și de la mama, de la sora mea. Și de la Ayan. Mi-a spus că el vrea să fie primul care să îmi spună la mulți ani și i-am promis că așa va fi. Așa că, deși îmi suna telefonul, nu am răspuns nici la mesaje, nici la apeluri, tocmai ca să fie el primul. Dimineață, la 7 când s-a trezit, eu încă dormeam, m-a pupat pe frunte și mi-a spus la mulți ani și că mă iubește. Și mi-au dat și lacrimile. Toată ziua a avut grijă de mine.

– Andrei, fostul soț, ce ți-a urat?

Multă sănătate, fericire, pace și liniște. Să mi se împlineacă toate dorințele. Să fiu fericită și să reușesc tot ce mi-am propus.

– Îți lipsește ceva?

Apropiații știu că sunt un om pozitiv. Eu nu vreau să văd neajunsurile de orice fel. Când mă uit la Ayan îmi dau seama că am tot ce își poate dori o femeie. Consider că am tot. Sunt pe linia de plutire cu toate. Am puțin din fiecare. Și pe partea cu Ayan am mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată.

– În ceea ce îl privește pe Ayan, știu că nu a fost cel mai ușor când era mic și te-ai chinuit puțin cu nopțile nedormite.

Da, dar a meritat tot chinul. Dacă aș fi putut să îi fac o cerere lui Dumnezeu cu tot ce îmi doresc de la copilul meu, nu cred că reușeam că cer tot ce primesc în momentul acesta de la el. Efectiv, am impresia că vorbesc cu un om mare deja și ne înțelegem foarte bine. Este foarte afectuos. Își arată foarte ușor dragostea. E pupăcios. Îmi pupă mâna. În fiecare dimineață, când ne trezim, nu mă lasă să mă ridic din pat, îmi zice: `stai mami că trebuie să ne giugiulim`. Și giugiulim înseamnă că doar mami îl pupă pe el, în timp ce stă și se bucură.

De ziua mea, eu vorbeam la telefon și el a venit cu cutia de pastile și m-a întrebat dacă mi-am luat pastila. Eu o luasem și mi-a pus pastila în gură, a venit și cu paharul de apă. Și i-am zis că am bătrânețea asigurată că el chiar are grijă.

Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, din nou mamă? ”Îmi este un pic frică”

– Te mai vezi în postura de mămică?

Da, cum să nu! Eu, având o soră, și crescând cu ea, este prea frumos. Eu nu știu cum este să fii singură la părinți și automat îmbrățișez ideea de a avea mai mulți copii. Acum, eu cu problemele mele de sănătate, poate doar unul pot să mai fac. Dar abia am 30 de ani, mai am timp. Sper cu al doilea să fie un pic mai simplu și sarcina și imediat după. Cu Ayan nu a fost și îmi este un pic frică, dar nu zic nu.

– Dar cineva cu care să faci copilul există în viața ta?

Asta zis și eu. Când am fost în vacanță cu Ayan, am fost pe la mănăstiri și călugărul de acolo a stat de vorbă cu noi și a pus câteva personale. Printre care zice de mai mulți copii. Și am zis că poate mai fac unul, dar să am și cu cine. Iar el răspunde că ai cu cine, poți să faci și 5 (n.r. râde). O apărea cineva și pentru sufletul meu. Că nu vreau așa pe oricine. Este o plasă foarte deasă și momentan nu trece nimeni prin ea.

Ce așteptări are Antonia Ștefănescu de la viitorul bărbat din viața ei

– Acum este cineva cu care te vezi sau pe care îți dorești să îl cunoști?

Prietenele mele chiar mi-au zis că, pentru a ajunge cineva la mine, trebuie să mai și permit. Momentan nu! Nimeni suficient de bun încât să accept să ies la o cafea.

– Ești mai selectivă și mai pretențioasă după un divorț și o relație eșuată?

Nu sunt neaparat pretențioasă, dar știu foarte clar ce vreau lângă mine. Cel pe care îl primesc în viața mea trebuie să fie neaparat special pentru mine.

– Este un tipar pe care trebuie să îl respecte?

Fizic nu, categoric. Nu am ajuns la vârsta asta degeaba. Dacă spun că vreau să fie un bărbat cu adevărat, bărbat cred că întruchipează tot ce ține de absolut orice. Adică să fie și afectuos, și respectuos, și loial, și ambițios, muncitor. Să fie un om profund efectiv. Trebuie să cuprindă foarte multe, iar în jurul meu este mult prea multă superficialitate. Și poate… oameni potent financiar care cred că o invitație și două-trei vorbe și un buchet de flori rezolvă. Dar vreau mai mult și nici măcar nu îmi bat capul pentru o ieșire la cafea.

Frumoasa Antonia, agasată de bărbații care o curtează?

– Este cineva foarte insistent care a ajuns să te agaseze?

Eu sunt politicoasă în primă fază și apoi sunt mai categorică și atunci nu mai sunt deranjată și a treia oară. Dar, fără modestie, am primit invitație peste invitație. Persoane care au vrut să mă cunoască sau să mă invite în oraș.

– Și persoane publice?

Sincer, majoritatea persoanelor pe care le cunosc din zona asta sunt prieteni pe care îi știu de foarte mulți ani. Nu!

Din ce câștigă bani Antonia Ștefănescu

– Cum te organizezi cu resursele financiare?

Am rămas la cei de la Kanal D, dar pe parte de casting. Este foarte bine și financiar. Dar cum îmi este mie stilul, nu mă opresc la o singură activitate și mă implic în tot felul de proiecte de scurtă durată.

– În situații cum este și cu mașina te mai ajută și Andrei, fostul soț?

Da, adică mă ajută și cu transportul. Și tot ce ține de Ayan. Este prezent din toate punctele de vedere. Nu știu cât se înțelege din exterior genul acesta de relație pe care îl avem noi, dar doar noi îl iubim. Este o chestie unică pe care nimeni din exterior nu are cum să înțeleagă.

De doi ani încoace persoanele se minunează de cum ne comportăm. Eu sunt de părere că felul în care noi ne comportăm după relație reflectă trecutul pe care l-au trăit. Dacă vezi mizerie acum, înseamnă că asta a fost și înainte. Că nu a fost o relație prea pașnică.

Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu se vede în rochie de mireasă: “Important este să alegi pe cine trebuie”

– Te vezi în rochie albă de mireasă?

Nu am fost căsătorită în fața lui Dumnezeu, nu am fost în rochie de mireasă și, da, de ce nu! Ar fi și păcat! Pot fi și 10 ani singură și să nu am relație și să mă căsătoresc după 15. Sau mă pot căsători și la 70 de ani. Niciodată nu e prea târziu. Important este să alegi pe cine trebuie.

– Regreți că nu ai făcut sau că ai făcut ceva mai devreme?

Poate, uite, în ceea ce îl privește pe Ayan, m-am implicat în creșterea lui și am uitat de mine, dar nu aș schimba. Am făcut ce am simțit la momentul respectiv. Dar că l-am făcut pe el, nu. Mereu mi-am dorit să îmi întemeiez o familie devreme. Îmi aduc aminte că, după ce a murit tatăl meu, mama mea a plecat când s-a îmbolnăvit tata. Sora mea a plecat și ea la facultate.

Până a murit tata am stat cu el, pentru că mama trebuia să aibă grijă de noi toți. După ce a murit el chiar mi s-a spart globul de cristal. Și am ajuns aici la București ca să poată mama să muncească și să ne plătească datoriile, să ne țină la facultate, la școală. Pentru asta mama este modelul, eroul meu. Asta mi-a lipsit mereu: familia, casa. Mereu a trebuit să plec cu bocceluța dintr-o parte în alta după mătușa cu chirie și tot așa. Și mereu mi-am dorit căsuța mea și familia mea.

Vedeta de la Kanal D s-a mutat în casă nouă

– Apropo de căsuța ta, de curând te-ai mutat și în noua locuință…

Ne-am mutat de câteva luni. Eu am ales. A fost singura casă pe care am văzut-o, dar de cum am intrat am simțit că e ce trebuie. Automat trebuia să găsesc ceva și aproape de grădinița lui și de fosta locuință ca să nu fim nevoiți să plimbăm copilul ca pe un sac de cartofi. Sunt la 7 minute de mers cu mașina de tatăl lui.

– Cum arată casa?

Momentan are un design futurist și modern, adică prea puțină mobilă. Pentru că e greu de la lingură și furculiță. Am făcut camera lui Ayan, pentru că mi-am dorit să fie total pusă la punct, ca să îndrăgeasca casă și să nu fie… bucătăria ca să pot găti. Apoi încet, încet restul.