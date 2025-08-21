Fundașul lui Dan Petrescu, repriză dezastruoasă în CFR Cluj – Hacken! Incredibil ce a reușit adversarul direct în doar 35 de minute

, din manșa tur a play-off-ului UEFA Conference League. Formația antrenată de Dan Petrescu a fost surclasată de gruparea gazdă încă din primele 45 de minute, când a încasat nu mai puțin de patru goluri.

CFR Cluj, repriză catastrofală cu Hacken

Cu Louis Munteanu titular, , în . Gruparea pregătită de Dan Petrescu a primit gol la aproape fiecare acțiune periculoasă a gazdelor, care conduc la pauză cu scorul de 4-1.

Amor Layouni a reușit o performanță fantastică împotriva formației din SuperLiga României și a pasat decisiv la toate cele patru goluri înscrise de echipa sa. Locul 10 din Suedia a defilat într-o repriză în care . Meriton Korenica a redus din diferență în minutul în minutul 38 al jocului.

Simon Gustafson a deschis scorul după doar două minute pentru formația din Suedia, iar avantajul a fost majorat de danezul Silas Andersen, 16 minute mai târziu. Scorul a ajuns rapid la 3-0, după ce a punctat și Adrian Svanback. Simon Gustafson a reușit dubla în minutul 35.

”Acolo în stânga au probleme. Toate acțiunile de acolo din stânga au venit. Toate centrările”, a declarat Ilie Dumitrescu, la pauza meciului, la .

Ce declara Dan Petrescu, înaintea meciului tur cu Hacken

„O echipă care ajunge în play-off nu are decât să fie o echipă bună, cum suntem și noi. Șansele sunt acolo, nu ai cum să elimini Anderlecht decât dacă ai un lot foarte bun. Mi-a fost foarte greu zilele astea, am și fost plecat o zi să studiez, cred că au 15 jucători străini și cum vreau eu să știu tot despre adversar, nu știu dacă am timp până la ora jocului să-i cunosc. Sunt foarte mulți.

Poate în apărare și la mijloc cam știu cine joacă, în atac sunt foarte mulți tineri, entuziaști, sunt și jucători care lipesc, posibil să apară. Au schimbat și sistemele în foarte multe meciuri, și cu Anderlecht, și cu Trnava, e clar că au soluții multe.

Acasă au avut rezultate mai puțin bune, mă gândeam că, fiind obișnuiți cu sinteticul, poate acasă vor avea rezultate mai bune. Trebuie să fim atenți, știm că sinteticul îți poate juca feste, am văzut jucători care alunecă la multe meciuri, chiar și jucătorii lor.

Trebuie jucătorii mei să ghicească crampoanele, cred că la Lugano am arătat bine, chiar am făcut un meci peste așteptări și chiar am fost compacți, cum trebuie, asta trebuie să facem și în meciul de mâine”, spunea Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului tur dintre Hacken și CFR Cluj.