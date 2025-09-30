Sport

Reacţia lui Kevin de Bruyne la schimbare l-a scos din minţi pe Antonio Conte: „Nu şi-a ales persoana potrivită!”

Antonio Conte nu l-a iertat pe Kevin de Bruyne după gestul făcut în timpul meciului pierdut de Napoli cu 1-2 contra lui AC Milan. Tehnicianul a lansat un avertisment dur la final.
Bogdan Mariș
30.09.2025 | 10:15
Antonio Conte a lansat un avertisment dur la adresa lui Kevin De Bruyne după eșecul suferit de Napoli contra lui AC Milan. FOTO: Hepta

Napoli a suferit duminică prima înfrângere din acest sezon de Serie A, 1-2 pe terenul lui AC Milan, și a pierdut prima poziție în campionat, chiar în dauna „diavolilor”. Kevin De Bruyne, fotbalist transferat în vara acestui an de către Napoli, a avut o reacție negativă în momentul în care a fost schimbat, iar acest lucru nu a fost pe placul antrenorului Antonio Conte.

Antonio Conte, mesaj dur pentru Kevin De Bruyne!

Kevin De Bruyne a părăsit terenul în minuntul 72 al partidei cu AC Milan, la scorul de 1-2, după ce marcase din penalty pentru Napoli. Rezultatul nu era încă decis la acel moment, oaspeții având superioritate numerică după eliminarea lui Pervis Estupinan, dar chiar și în acest context, Antonio Conte a ales să îl schimbe pe belgian cu Eljif Elmas.

Decizia tehnicianului l-a înfuriat pe experimentatul mijlocaș, care a putut fi văzut comentând în drumul spre banca de rezerve. Întrebat la final de jurnaliști despre reacția lui De Bruyne, Antonio Conte nu s-a ferit de cuvinte și a lansat un avertisment clar pentru „veteranul” belgian. „Am încercat să introduc jucători odihniți, pentru că aveam nevoie de ceva diferit.

Cred că acelea erau schimbările corecte în acel moment. Sper că el (n.r. Kevin De Bruyne) era supărat din cauza rezultatului, pentru că dacă era supărat din alt motiv, nu a ales persoana potrivită”, a afirmat tehnicianul, conform The Sun. Nu este prima situație în care Antonio Conte îl înlocuiește pe Kevin De Bruyne într-un meci important. În partida din Champions League contra fostei sale echipe, Manchester City, belgianul a părăsit terenul în minutul 26, deoarece Napoli rămăsese în 10 oameni după eliminarea lui Di Lorenzo.

Ce s-a întâmplat în partida AC Milan – Napoli

AC Milan a avut o primă repriză bună în partida contra lui Napoli și a reușit să puncteze de două ori, prin Alexis Saelemaekers și Christian Pulisic. În minutul 57, Pervis Estupinan a comis un fault în careu și a fost eliminat direct, iar oaspeții au redus din diferență prin Kevin De Bruyne, care a transformat un penalty.

Antonio Conte a efectuat trei modificări mai apoi, De Bruyne, McTominay și Holjund părăsind terenul pentru a fi înlocuiți de Elmas, Lucca și Neres. Mutările tehnicianului nu au avut însă un efect pe tabelă, iar Milan a câștigat cu 2-1. Trupa lui Massimiliano Allegri a urcat pe primul loc după această victorie, fiind la egalitate de puncte cu Napoli și Roma, însă cu un golaveraj superior. Echipa lui Cristi Chivu, Inter, ocupă momentan locul 5, după victoria obținută pe terenul lui Cagliari.

Ce realizări a avut Kevin De Bruyne în acest sezon

Kevin De Bruyne a semnat cu Napoli în vara acestui an, după ce petrecuse un deceniu la Manchester City. Mijlocașul belgian a avut un start pozitiv la noua echipă, marcând deja 3 goluri în primele 5 etape din Serie A. Acesta a înscris încă de la debut, în meciul câștigat pe terenul lui Sassuolo, 2-0.

Apoi, De Bruyne a transformat două lovituri de la 11 metri, în partidele cu Fiorentina (3-1) și AC Milan (1-2). Acesta a fost titular în toate cele 6 meciuri oficiale disputate de Napoli în actuala stagiune, însă doar în două dintre ele a fost integralist, un semn clar al faptului că Antonio Conte nu ezită să îl schimbe.

