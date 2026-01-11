Sport

Antonio Conte, criză de nervi la câțiva metri de Cristi Chivu: „Să vă fie rușine!”

Antonio Conte a fost un car de nervi în Inter - Napoli! Formația antrenată de Cristian Chivu a primit un penalty în minutul 68, la scorul de 1-1, iar tehnicianul italian a izbucnit pe bancă și a văzut cartonașul roșu
Ciprian Păvăleanu
11.01.2026 | 23:51
Antonio Conte criza de nervi la cativa metri de Cristi Chivu Sa va fie rusine
Interul lui Cristi Chivu a primit-o pe Napoli, campioana en titre, pe „Giuseppe Meazza”. Meciul era extrem de important prin prisma faptului că nerazzurri s-ar fi distanțat în cazul unei victorii. Conștientizarea acestui lucru l-a făcut pe Antonio Conte să stea ca pe ace. Tehnicianul lui Napoli a răbufnit în momentul în care arbitrul a oferit un penalty pentru milanezi.

Antonio Conte a răbufnit în Inter – Napoli! Arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu

Inter Milano a început foarte bine derby-ul cu Napoli. Echipa lui Cristi Chivu a punctat încă de la prima ocazie importantă de atac, când Dimarco l-a executat perfect pe Milinkovic-Savic cu un șut puternic, la firul ierbii.

Un sfert de oră mai târziu, napoletanii au egalat prin Scott McTominay, iar meciul a continuat să fie unul echilibrat până la pauză. Napoli a controlat partida în repriza a doua, însă, contrar cursului jocului, milanezii au reușit să reintre în avantaj printr-o lovitură de la 11 metri.

Deși arbitrul nu a văzut faza în timpul jocului, el a decis să dea lovitură de pedeapsă după ce a revăzut faza la monitorul VAR. Antrenorul italian a fost extrem de nervos din cauza deciziei și a avut o criză de furie la doar câțiva metri de Cristi Chivu. „Să vă fie rușine”, a transmis Conte brigăzii de arbitri, deși faultul din careu a fost foarte clar. Pentru această ieșire, antrenorul lui Napoli a văzut direct cartonașul roșu.

Este a doua oară când Antonio Conte este eliminat într-un duel direct cu Cristi Chivu

Nu este prima dată când Antonio Conte este eliminat de arbitru într-un meci în care adversar îi este Cristi Chivu. În sezonul trecut, când antrenorul român era pe banca Parmei, ambii tehnicieni au fost eliminați după un conflict pe marginea terenului.

Antonio Conte este o fire extrem de recalcitrantă  și impulsivă. Exact ca acum, el a avut o criză de nervi pe margine într-un meci ce o putea costa titlul de campioană pe Napoli. Din imaginile de atunci, se putea observa cum Cristi Chivu încearcă să calmeze spiritele, însă el a primit, la rândul său, cartonașul roșu.

Inter continuă să aibă probleme cu echipele mari

Din păcate, Cristi Chivu și Inter Milano continuă să aibă probleme foarte mari atunci când întâlnesc echipe de top din Italia sau din restul Europei. Nerazzurri au pierdut fiecare meci din aceste sezon împotriva echipelor mari. În meciul de duminică seară, împotriva lui Napoli, Inter a obținut doar un egal.

Formația milaneză a fost învinsă cu 3-4 de Juventus, cu 1-3 de Napoli în turul campionatului, cu 0-1 de AC Milan, cu 1-2 de Atletico Madrid, cu 0-1 de Liverpool, iar duminică seară nu a reușit decât un 2-2, bifând prima lor remiză din acest sezon de Serie A.

