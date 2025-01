Antonio Cristea, noua speranță a lui Dinamo! Kopic l-a debutat la 16 ani în cantonamentul din Antalya. Video

Dinamo București a încheiat luni cantonamentul din Antalya și . În acest joc, antrenorul Zeljko Kopic l-a debutat și pe Antonio Cristea, fotbalist de doar 16 ani, .

Dinamo București a disputat luni ultimul meci din stagiul de pregătire desfășurat în Antalya. Formația antrenată de Zeljko Kopic a remizat contra celor de la Novi Pazar, scor 1-1, dar tehnicianul „câinilor” a luat o decizie importantă în acest joc.

Antonio Cristea, fotbalist născut în anul 2008, a debutat pentru prima echipă a celor de la Dinamo, el fiind adus în cantonamentul din Turcia alături de Eduard Ilincaș (15 ani). Acesta evoluează pe postul de mijlocaș și este un obișnuit al formației sub 17 ani a dinamoviștilor.

A fost un vot de încredere din partea antrenorului Zeljko Kopic, care și-a prelungit în acest cantonament contractul cu Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare este clasată pe locul trei în SuperLiga României înainte de reluarea campionatului, la un punct în spatele celor de la Universitatea Cluj, respectiv FCSB.

Zeljko Kopic: „Mircea Lucescu are o părere foarte bună despre Dinamo”

La finalul partidei cu Novi Pazar, antrenorul lui Dinamo a tras concluziile și a vorbit inclusiv despre . Kopic a explicat și ce s-a întâmplat cu Homawoo, care s-a accidentat la încălzire.

„Putem spune că aceasta este echipa cu care vom începe meciul cu Craiova. Cred că a fost o prestație bună. Am avut totuși probleme în ultimii 25 de metri. Am avut șuturi, am avut șanse de a marca, dar nu am făcut-o. Adversarul a fost unul periculos. Asta e stilul lor de joc, încearcă să scoată mult din faza de tranziție.

La final, eu am fost satisfăcut de meci. În ultimele minute, adversarul a controlat jocul, dar noi am înscris. Cred că rezultatul este unul echitabil pentru ambele echipe.

(N.r. Despre situația lui Homawoo) A simțit ceva la încălzire. A trebuit să vedem exact care este situația lui.

Eu cred că Mister (n.r. Mircea Lucescu) e aici pentru a urmări toți jucătorii români. Din ce am înțeles de la dumnealui, el are o părere foarte bună despre Dinamo. Dacă crede că merită, câțiva dintre jucătorii noștri vor primi convocarea la echipa națională”, a explicat Zeljko Kopic.

