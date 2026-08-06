Antonio Folha a dat în fotbalul românesc, încercând să explice umilința CFR Cluj – Tromso 0-5: ”Am arătat rău. Alte țări investesc în academii”

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Antonio Folha a încercat să-și găsească cuvintele după înfrângerea dură din meciul CFR Cluj – Tromso 0-5. Tehnicianul portughez a expus motivele pentru care s-a ajuns la această umilință greu de suportat.

Prima reacție a lui Antonio Folha după umilință din CFR Cluj – Tromso 0-5

Imediat după , din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League, antrenorul lui CFR Cluj a admis că echipa sa a arătat rău din toate punctele de vedere și crede că diferența este făcută de faptul că în vest se investește serios în academii.

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”Diferența a fost foarte mare pe teren, am arătat rău la nivel de echipă, dar și la nivel individual. Înainte de meci, la conferința de presă, am spus că va fi un meci foarte dificil și deja se vorbea de următorul nostru adversar dacă ne vom califica. Eu știam că va fi un meci foarte greu. Au jucători de mare calitate.

Alte țări investesc în academii, asta e important. Asta cred că ar trebui să se facă oriunde. Are un impact foarte mare această înfrângere. Trebuie să continuăm să muncim și să dăm tot ce avem mai bun. Trebuie să demonstrăm că avem caracter, să încercăm să dăm tot ce avem mai bun pentru acest club și să muncim”, a declarat Antonio Folha, conform .

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Neluțu Varga, discurs virulent după rușinea din Europa

Total dezamăgit de evoluția formației la întâlnirea tur cu Tromso, patronul Neluțu Varga a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că . El a vorbit despre plecări masive de jucători, dar și de o posibilă despărțire de antrenorul Antonio Folha.

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”Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a spus Varga, pentru FANATIK.

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Toate tunurile pe CFR Cluj

La finalul jocului din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League, în ceea ce privește felul în care CFR Cluj s-a prezentat la acest meci.

”CFR Cluj a fost egala adversarului într-un singur moment, la pauza de hidratare. Mi se pare o problemă care nu ține de mentalitate, ci de demnitate. Oamenii ăștia care se numesc CFR Cluj nu au arătat că au așa ceva, dincolo de comunicare, plasament și așa mai departe. Mă gândesc dacă domnul Folha nu are probleme de comunicare cu jucătorii. Până la pauză, execrabil, ca să fiu blând”, a afirmat Paraschivescu.