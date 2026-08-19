Antonio Folha a rupt tăcerea despre dezastrul de la CFR Cluj: „Nu am primit niciun euro! Ne-au pus la îndoială demnitatea!”

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Antonio Folha a rezistat doar două luni la CFR Cluj. Antrenorul lusitan a fost demis după înfrângerea rușinoasă suferită de ardeleni în fața lui Tromso, scor 0-5, în preliminariile UEFA Conference League. Tehnicianul a vorbit despre experiența din Gruia pentru presa lusitană și a declarat că nu a primit nici măcar un euro din partea conducerii. Mai mult, Folha spune că nu se aștepta să găsească un asemenea haos la clubul din SuperLiga.

Antonio Folha dă de pământ cu CFR Cluj! Acuzații incendiare după plecarea din Gruia

La pachet au venit și câțiva jucători lusitani. Proiectul s-a dovedit însă un eșec. Ardelenii au suferit atât în SuperLiga, cât și în Conference League. Antonio Folha a vorbit cu presa din Portugalia despre experiența din România și spune că a rămas cu un gust amar.

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„Mi s-a prezentat ideea unei oarecare continuități, pentru că clubul încerca să se apropie de pozițiile de vârf. Clubul trecea prin niște dificultăți și încerca să creeze ceva care să-i permită să lucreze la asta. Asta mi s-a spus, dar nu avea nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Absolut nimic. Am găsit un club grozav, dar, după trei sau patru zile, au apărut problemele. A fost haos imediat: întâlniri ale jucătorilor care doreau să plece, lipsa plăților și înregistrări ale unor jucători care nu au putut fi finalizate.

Toată lumea spunea că clubul ar putea da faliment, dar asta nu era ceva care ne deranja prea mult, ca staff tehnic, pentru că mergeam acolo ca să încercăm să muncim și să dăm tot ce puteam. Mereu exista agitație și niște întrebări despre întâlnirile cu jucătorii, lipsa unora și a altora”, a precizat tehnicianul portughez, conform publicației

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Portughezul nu a primit niciun ban de la CFR Cluj!

Conform lusitanului, Iuliu Mureșan a fost cel care l-a făcut să accepte oferta CFR-ului, însă , situația a devenit din ce în ce mai complicată. Folha susține că nu a fost plătit de CFR Cluj pentru munca prestată și că a fost demis pe motiv că el și staff-ul său nu s-ar fi prezentat la unul dintre antrenamente. Antonio Folha a precizat că este vorba despre „o mare minciună”.

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„Am mers acolo și datorită unui președinte, Iuliu Mureșan, care este o persoană serioasă și care ne-a tratat întotdeauna foarte bine. Și apoi a abandonat și el clubul. Și-a oferit demisia, poate pentru că nu mai suporta situația, și a plecat. Din acel moment, am simțit că lucrurile nu vor mai fi la fel și că ceva se va întâmpla.

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Cât am fost acolo, nu am primit niciun euro. A fost o vreme când plăteau ceva jucătorilor și staff-ului tehnic, dar nu și nouă, portughezilor. O parte din staff-ul tehnic – preparatorii fizici – aparținea clubului și chiar primea plăți. Noi, care trebuia să plătim pentru case, nu primeam nimic.

Bineînțeles că ne-au chemat și ne-au demis. Ne-au reziliat contractele și au spus că am lipsit de la un antrenament, ceea ce este o minciună și toată lumea știe asta. Avem dovezi. Este ceva ce nu pot tolera și nici nu le voi permite să facă asta. A spune că am lipsit de la antrenamente sau a vorbi despre anumite rezultate este o minciună. Totul este o minciună. Dar oamenii știu cine spune aceste lucruri și știu deja foarte bine cine sunt acești oameni”, a mai spus antrenorul portughez.