Antonio Folha, conferință de 90 de secunde după Alashkert – CFR Cluj 1-1: „Foarte dificil”

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CFR Cluj nu a impreionat pe terenul lui Alashkert, însă a obținut un rezultat pozitiv înainte de returul din Gruia. Conduși cu 1-0 la pauză, „feroviarii” au egalat în partea secundă prin Andres Sfait. Antrenorul Antonio Folha (55 de ani) a tras concluziile la conferința de presă după egalul înregistrat de formația ardeleană în Armenia.

Antonio Folha, conferință de 90 de secunde după Alashkert – CFR Cluj 1-1

Conferința de presă a lui Antonio Folha după meciul de la Erevan a fost extrem de scurtă. Cu tot cu traducerea din portugheză în engleză, totul a durat mai puțin de 90 de secunde. „Cred că am făcut un meci bun și că este un rezultat pozitiv. Așa cum am spus înaintea partidei, am înfruntat un adversar foarte complicat.

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A fost un meci foarte dificil, dar cred că am jucat bine. În a doua repriză am controlat mai mult jocul, ei nu au avut deloc ocazii, așa că, la modul general, cred că a fost un meci bun”, a declarat tehnicianul portughez, conform , după .

Ce a declarat Alin Fică după remiza dintre CFR și Alashkert

Mijlocașul Alin Fică, integralist în duelul din Armenia, a comentat la rândul său remiza contra lui Alashkert. „A fost un meci reușit din partea noastră, chiar dacă nu s-a terminat cu o victorie. Asta ne doream, să avem un retur cât mai liniștit. Meciul a semănat puțin cu cel de la Galați (n.r. 1-2 cu Oțelul), unde am luat gol din fază fixă. Cred că au marcat din singura ocazie a lor din prima repriză, au mai avut și o bară.

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După, am strâns rândurile, am vorbit între noi și cred că ne-a ieșit jocul până la sfârșit. Va fi un retur foarte interesant, pentru că sunt o echipă bună, ambițioasă, cu jucători valoroși. Ne-au pus și astăzi probleme, dar cred că noi avem mai multă valoare și sperăm ca la meciul de joia viitoare să facem suporterii fericiți cu o calificare.

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Sunt primele meciuri ale sezonului, ne este și nouă greu, pentru că jucăm un fotbal cu multă posesie, multă mișcare în teren. O să ne obișnuim și cred că o să facem un sezon foarte frumos alături de Mister și de staff-ul lui”, a afirmat fotbalistul CFR-ului. , pe 27 iulie, iar returul contra lui Alashkert se va juca pe 30 iulie.