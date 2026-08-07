E gata! Neluțu Varga i-a dat afară pe Folha și 3 jucători dezastru în CFR Cluj – Tromso 0-5. Exclusiv

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CFR Cluj a fost umilită de Tromso, scor 0-5, în turul trei preliminar din Conference League. Ardelenii s-au făcut de râs în Gruia, iar returul din Norvegia va fi o formalitate pentru adversari. După acest eşec a început curăţenia la ardeleni.

Neluțu Varga s-a săturat și a început să taie în carne vie după CFR Cluj – Tromso 0-5. Patronul ardelenilor i-a dat afară pe antrenorul Antonio Folha și alți trei jucători. FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul portughez este istorie la formația din Gruia.

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FANATIK a aflat însă că nu doar Folha este „victima” lui Varga. Patronul ardelenilor a pus pe liber tot staff-ul tehnic al ardelenilor. Din informațiile FANATIK, Neluțu Varga a dat afară și trei dintre jucătorii din lotul „feroviarilor”. Este vorba despre Renato Pantalon, mijlocașul Bruno Costa și portarul Andre Moreira. Cu toții au fost părtași la umilința pe care CFR a suferit-o în fața norvegienilor de la Tromso.

După căderea acestor capete, CFR Cluj are timp să se regrupeze. Ardelenii nu vor juca în următoarea etapă de campionat, deoarece meciul cu U Cluj din etapa a 4-a a fost amânat. Pentru trupa din Gruia urmează returul de la Tromso, de joi, 13 august, urmând ca în SuperLiga să joace abia duminică, 16 august, pe terenul Corvinului Hunedoara (18:30).

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Antonio Folha, out de la CFR Cluj: „Cadu a dat vina pe Iuliu Mureşan!”

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Antonio Folha este prima „victimă” a înfrângerii cu Tromso. Antrenorul portughez a fost dat afară şi ar putea fi . Directorul sportiv Ricardo Cadu a avut o reacţie şoc după demitere şi ar putea pleca şi el:

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„Antonio Folha este out de la CFR Cluj. S-a confirmat. Se mai pregăteşte o mutare surprinzătoare. S-ar putea să plece şi Cadu. Acestea sunt ultimele informaţii. Este un breaking news, Folha şi tot staff-ul sunt daţi afară şi s-ar putea să să îi urmeze Cadu.

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Este un întreg scandal acolo. Cadu a vorbit cu Neluţu Varga şi a dat vina pentru Folha pe Iuliu Mureşan. S-a spălat pe mâini. A spus că nu el, ci Iuliu Mureşan l-ar fi adus pe Folha. Cadu a fost adus cu surle şi trâmbiţe, ar putea pleca la pachet cu Folha”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Neluţu Varga, afectat de umilinţa cu Tromso: „Curăţ tot”

Neluţu Varga a fost negru de supărare după înfrângerea umilitoare a CFR-ului cu Tromso. şi câteva ore mai târziu au început capetele să cadă:

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„Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a spus Neluţu Varga pentru FANATIK.