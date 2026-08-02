Antonio Folha, nemilos după Rapid – CFR Cluj 3-1: „Nu am existat! Când joci așa, e imposibil”

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CFR Cluj a avut o prestație ștearsă în prima repriză a meciului din Giulești cu Rapid și a încasat 3 goluri în 15 minute. Echipa antrenată de Antonio Folha (55 de ani) a arătat mai bine după pauză și a reușit să reducă din diferență prin Stefan Drazic, însă nu a putut reveni în joc și a suferit al doilea eșec din acest sezon. Tehnicianul portughez a fost extrem de realist la finalul jocului.

Antonio Folha, reacție dură după Rapid – CFR Cluj 3-1

Antonio Folha a recunoscut că echipa sa a arătat foarte rău în prima repriză a partidei din Giulești. „Explicațiile sunt simple: când joci cum am jucat în prima repriză, e imposibil să câștigi! Schimbările făcute la pauză au făcut diferența în repriza secundă. În prima repriză nu am avut mentalitatea potrivită.

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În prima repriză nu am existat! Singurele lucruri pozitive pe care le putem extrage din acest meci sunt legate de reacția noastră din repriza secundă. Dar un meci de fotbal are două reprize. Când joci cum ai jucat ca în prima repriză, nu ai cum să câștigi”, a spus antrenorul portughez după eșecul suferit contra Rapidului, conform . Omologul său, .

Ce a declarat Antonio Folha înainte de Tromso – CFR Cluj

Pentru CFR Cluj urmează duelul contra norvegienilor de la Tromso, din prima manșă a turului 3 preliminar al UEFA Conference League. „Ne așteaptă acum un meci important în Europa. În ultimele două meciuri nu am primit niciun gol, dar iată că acum am primit 3 goluri într-o singură repriză.

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Trebuie să reparăm aceste lucruri și să arătăm altă atitudine la următorul joc”, a spus Antonio Folha. Duelul din Gruia va avea loc joi, 6 august, de la ora 19:30. .