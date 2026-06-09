Sport

Antonio Folha, noul antrenor al lui CFR Cluj! Varga: „Sper ca el să fie o lovitură pentru noi”. Exclusiv

Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj! Neluțu Varga a confirmat varianta pe care puțini au crezut-o. Fanatik, din nou cel mai informat!
Cristi Coste
09.06.2026 | 17:28
Antonio Folha noul antrenor al lui CFR Cluj Varga Sper ca el sa fie o lovitura pentru noi Exclusiv
breaking news
CFR Cluj are un nou antrenor! FANATIK a dezvăluit în exclusivitate numele alesului lui Neluțu Varga. Foto: colaj Fanatik.
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Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Echipa patronată de Neluțu Varga s-a înțeles cu tehnicianul portughez în vârstă de 55 de ani, ultima oară la echipa secundă a lui FC Porto. Deși puțini au crezut în varianta ca Folha să vină în Gruia, Neluțu Varga a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK. Ardelenii atacă sezonul viitor cu un portughez pe bancă!

Antonio Folha, noul antrenor al lui CFR Cluj! Neluțu Varga a confirmat Fanatik: „Sper să fie o lovitură pentru noi”

Postul de antrenor la CFR Cluj a rămas vacant după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid, dezvăluită, de asemenea, în exclusivitate de FANATIK. Site-ul nostru a scris în premieră în urmă cu o zi că Antonio Folha va fi numit antrenor pe banca lui CFR Cluj. Marți, 9 iunie, Neluțu Varga a confirmat informația în exclusivitate pentru FANATIK.

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„Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

O altă variantă pentru banca lui CFR Cluj a fost Edi Iordănescu, așa cum FANATIK a scris în exclusivitate. Doar că fostul selecționer al României se află în continuare în negocieri pentru a antrena în străinătate. Neluțu Varga a hotărât să nu mai aștepte și l-a numit în funcție pe Antonio Folha pe filieră portugheză.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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