Antonio Folha, noul antrenor al lui CFR Cluj! Varga: „Sper ca el să fie o lovitură pentru noi”. Exclusiv

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Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Echipa patronată de Neluțu Varga s-a înțeles cu tehnicianul portughez în vârstă de 55 de ani, ultima oară la echipa secundă a lui FC Porto. Deși puțini au crezut în varianta ca Folha să vină în Gruia, Neluțu Varga a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK. Ardelenii atacă sezonul viitor cu un portughez pe bancă!

Antonio Folha, noul antrenor al lui CFR Cluj! Neluțu Varga a confirmat Fanatik: „Sper să fie o lovitură pentru noi”

Postul de antrenor la CFR Cluj a rămas vacant după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid, dezvăluită, de asemenea, în exclusivitate de FANATIK. Site-ul nostru a scris în premieră în urmă cu o zi că . Marți, 9 iunie, Neluțu Varga a confirmat informația în exclusivitate pentru FANATIK.

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„Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

, așa cum FANATIK a scris în exclusivitate. Doar că fostul selecționer al României se află în continuare în negocieri pentru a antrena în străinătate. Neluțu Varga a hotărât să nu mai aștepte și l-a numit în funcție pe Antonio Folha pe filieră portugheză.

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Revenim cu amănunte…