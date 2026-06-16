Antonio Folha și-a setat obiectivul la CFR Cluj: ”Potențialul nostru este fără limite”. Ce vrea să schimbe în jocul echipei. Video

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Antonio Folha este pus pe fapte mari la CFR Cluj, dar este conștient de faptul că nu va avea o misiune ușoară în îndeplinirea obiectivului. Tehnicianul a explicat ce își dorește să schimbe la formația ardeleană în sezonul viitor.

Obiectivul lui Antonio Folha la CFR Cluj

După ce Universitatea Craiova a făcut eventul cu Filipe Coelho pe bancă, CFR Cluj , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Antonio Folha nu a ascuns faptul că își dorește să câștige trofee cu formația din Gruia.

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”Mă simt foarte mulțumit pentru că reprezint acest club. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în proiect pentru ca eu să pot veni la CFR. Vin cu o ambiție enormă, pentru că știu că CFR este un club mare, cu multe titluri. Vin cu o bucurie enormă de a munci și cu o responsabilitate enormă de a forma o echipă foarte competitivă, pregătită să lupte la fiecare meci pentru a putea atinge obiectivele clubului.

Cred că un club ca CFR are întotdeauna datoria de a lupta pentru titluri, pentru că este un club mare în România. Evident că, în calitate de antrenor, alături de staff, vom da tot ce avem mai bun pentru a putea atinge acele obiective.

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CFR-ul nu a mai câștigat titlul de câțiva ani. Știm că este dificil, sunt multe echipe bune în România, dar noi vom munci mult pentru a da tot ce avem mai bun. Iar potențialul nostru este fără limite. Vrem întotdeauna să câștigăm jocurile pe care le avem în față pentru a putea ajunge la obiective.

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Sigur că obiectivele unui club mare sunt întotdeauna de a fi campion, iar noi vom face totul pentru a reuși asta. Dacă vom fi sau nu, nu știu, dar vom încerca și vom da totul din noi pentru a deveni campioni”, a declarat Folha, într-un interviu postat pe pagina de YouTube a clubului din Gruia.

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Antonio Folha, coleg cu regretatul Jorge Costa

Noul tehnician a vorbit despre relația apropiată pe care a avut-o cu regretatul fost mare fotbalist portughez Jorge Costa, cel care a antrenat pe CFR Cluj în sezonul 2011-2012, și a precizat că de-a lungul carierei a jucat alături de câțiva jucători români de mare calitate.

”Este un sentiment dificil, pentru că Jorge nu mai este printre noi. Am început fotbalul la Porto, în echipele de tineret ale clubului, alături de Jorge Costa, pe când aveam 12-13 ani. Am jucat împreună timp de mulți ani, la Under 15, 16, 17, 18, la echipa A și la echipa națională. Eram prieteni în afara terenului și a fost o pierdere foarte grea. Faptul că am venit aici este o coincidență frumoasă, iar ceea ce sper este să am tot atât de mult succes ca el.

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Am urmărit parcursul lui Jorge Costa ca antrenor, mai ales că a fost colegul meu. Știam că mulți jucători pe care îi cunoșteam din fotbalul portughez au trecut pe aici. CFR este clubul cu cei mai mulți portughezi din România din ultimii 20 de ani.

Cunosc această istorie, știu responsabilitatea pe care o implică și cred că portughezii care au trecut pe aici au lăsat o amprentă excelentă. Au lăsat o moștenire bogată, iar de aici vine și această simbioză în alegerea fotbaliștilor portughezi. Cei care au trecut pe aici au făcut lucruri bune.

Convingerea mea este că există mult talent în România. Am avut oportunitatea de a juca alături de câțiva fotbaliști români. Jucători ca Ion Timofte la Porto, (Basarab) Nică Panduru…Liviu Ciobotariu, cu care am fost coleg la Standard Liege. M-am intersectat cu români de mare calitate. Ceea ce aștept acum este un campionat extrem de competitiv și valoros”, a spus el.

Ce își propune să schimbe

Antonio Folha, care va avea un contract pe un sezon cu drept de prelungire pe încă unul și un , a mărturisit că își dorește să schimbe stilul de joc al echipei, deoarece vrea mai multă posesie și o agresivitate mai mare în fața porților adverse.

”Sper ca echipa mea să reușească să aplice ceea ce ne propunem: un joc în care să controlăm partida prin posesia mingii și să dezechilibrăm adversarii. Aceasta este cea mai mare filosofie a mea ca antrenor: dominarea jocului cu mingea la picior, alături de o echipă foarte competitivă și agresivă în sensul bun în fața porții.

Îmi doresc o echipă pasionată de joc, capabilă să joace frumos, să facă un presing agresiv când nu are mingea și să fie extrem de pragmatică în căutarea golului. Veți întâlni jucătorii pentru prima dată, cu câteva sesiuni de antrenament în Cluj, urmate de cantonamentul din Slovenia”, a afirmat Folha.

Folha începe să-și contureze lotul

Antrenorul portughez își dorește ca în prima fază să-i cunoască mai bine pe jucători și consideră că perioada de pregătire dinaintea sezonului este una extrem de importantă pentru parcursul viitor al echipei.

”Pe unii jucători îi cunosc deja, pentru că am urmărit câteva meciuri ale echipei. În acest moment vom începe munca pentru a înțelege exact ce jucători vor continua la club. După aceea, vom planifica totul împreună cu conducerea pentru a forma o echipă puternică, ambițioasă și ridicată la nivelul unui club care luptă mereu pentru titlu.

Vom folosi această primă fază pentru a discuta cu structura clubului pentru a stabili cea mai bună strategie de organizare. Este o perioadă extrem de importantă. Pre-sezonul definește în mare măsură succesul din viitor.

Este perioada ideală pentru a ne cunoaște și pentru a le oferi jucătorilor timpul necesar să înțeleagă, să adopte și să aplice în meciuri filosofia și ideile mele de joc. Trebuie să profităm la maximum de acest cantonament pentru a cimenta stilul nostru de joc pentru viitor”, a precizat el.

Mesaj pentru suporterii lui CFR Cluj

În finalul primul său interviu ca antrenor la CFR Cluj, Antonio Folha le-a promis suporterilor că va munci și va da totul pentru a câștiga trofee, însă s-a ferit să facă promisiuni ferme.

”Singurul lucru pe care îl pot spune este că voi fi unul dintre ei. Din acest moment sunt un ‘CFRist’! Voi lupta cu toate forțele mele, alături de staff-ul tehnic, pentru a oferi tot ce este mai bun acestui club, adică rezultate și victorii. Vom face tot ce ține de noi.

Nimeni nu poate promite că va câștiga toate meciurile, dar există un lucru obligatoriu la echipele mele: pe teren trebuie să dăm absolut totul. Când muncim așa, suntem mult mai aproape de obiective. De aceea, începând de astăzi, sunt unul dintre ei”, a explicat Folha.