Antonio Folha știa despre problemele financiare de la CFR Cluj înainte de a semna. Ce a spus după debutul cu stângul contra Oțelului: „Nu se poate întâmpla la acest nivel”

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Deși a terminat en-fanfare sezonul precedent, CFR Cluj a început cu stângul noua stagiune. Antonio Folha (55 de ani), noul antrenor al „feroviarilor”, nu a avut debutul la care se aștepta împotriva Oțelului. Gălățenii au învins cu 2-1, iar portughezul a analizat greșelile echipei. Totodată, el a dezvăluit că a știut de la bun început la ce se înhamă, în ceea ce privește problemele financiare de la club.

Debut cu stângul pentru Antonio Folha. Cum a comentat portughezul înfrângerea de la Galați

CFR Cluj se află într-o situație delicată în acest început de sezon. Clubul se confruntă cu dificultăți financiare din ce în ce mai mari, iar pentru meciul de la Galați a avut și probleme de efectiv. Tocmai din această cauză, Damjan Djokovic a fost folosit pe postul de stoper, lucru care nu i-a convenit prea mult veteranului de la CFR Cluj.

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Antonio Folha, antrenorul portughez al lui CFR Cluj, nu s-a plâns deloc de această situație, mai ales că a dezvăluit că și-a asumat aceste situații atunci când a semnat contractul cu „feroviarii”: „E ușor să explici cele două goluri primite. Primul direct după un corner, iar al doilea la câteva secunde după alt corner. La acest nivel, nu putem face greșeli de genul ăsta. Eram pregătiți dinainte, analizasem, însă din cauza anumitor detalii am primit gol.

Sunt foarte mulțumit de cei doi fundași centrali pe care i-am avut astăzi. Nu am început prea bine jocul, dar apoi l-am controlat, am făcut o repriză secundă grozavă, dar am făcut o greșeală care ne-a costat. Înainte să ajung aici, știam de problemele financiare. Dar staff-ul tehnic încearcă mereu să își facă treaba cât poate de bine. Desigur că ne afectează, dar sunt foarte mândru de cum s-au comportat și cum au jucat elevii mei astăzi.

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(n.r. întrebat de schimbarea din minutul 83) L-am scos pe Camora pentru că Simao e un fundaș foarte bun. Am vrut să am jucători proaspeți. N-are nicio logică să te gândești că din cauza asta am primit gol”, a declarat Antonio Folha.

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Cum încearcă ardelenii să facă rost de bani pentru charterul de Conference League

CFR Cluj își va începe aventura europeană începând cu turul doi preliminar al UEFA Conference League, în care îi vor întâlni pe armenii de la Alashkert. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate iar la scurt timp ardelenii au înaintat o campanie inedită.

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în schimbul unei sume modice, în care va fi inclus și prețul biletului de meci: „Cele mai frumoase momente au fost trăite împreună, alături de voi, așa cum și peste cele mai mari încercări am trecut tot împreună, de fiecare dată. Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi, toți cei care trăiți în acest spirit alb-vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră au făcut întotdeauna diferența, astfel că, și de această dată, avem nevoie de voi alături!

Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura locul în avionul cu care călătorește și echipa pentru suma de 1000 de euro (suma include zborul dus-întors și biletul la meci; cazarea nu este inclusă). Dincolo de susținerea pe care o vor oferi echipei din tribune, prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club”, au transmis cei de la CFR Cluj pe rețelele de socializare.