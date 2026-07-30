Antonio Folha surprinde după CFR Cluj – Alashkert 3-0: „Sunt trist!”

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CFR Cluj a fost singura reprezentantă a României care a obținut un succes în turul 2 preliminar al competițiilor europene. „Feroviarii” au învins-o pe Alashkert cu 3-0 în Gruia, după 1-1 în prima manșă, și au avansat în turul 3 al Conference League. Antrenorul Antonio Folha (55 de ani) a tras concluziile la finalul jocului.

Ce a declarat Antonio Folha după CFR Cluj – Alashkert 3-0

CFR Cluj s-a impus fără probleme în duelul cu Alashkert. Karlo Muhar a deschis scorul încă din minutul 3, iar apoi oaspeții au rămas în inferioritate numerică după eliminarea brazilianului Cezar. Meriton Korenica a stabilit scorul pauzei, 2-0, iar Alin Fică a închis tabela în repriza secundă. Antonio Folha a vorbit la final despre succesul clujenilor. „Știam că va fi un meci dificil, contra unui adversar cu multă calitate, dar echipa noastră a făcut un meci foarte bun și a meritat victoria.

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Uneori e mai greu să joci împotriva unei echipe care e în inferioritate numerică, cheia a fost modul în care echipa a respectat planul. Am știut cum să profităm de omul în plus. Sunt foarte mulțumit, e al doilea meci la rând în care nu primim gol. Echipa crește pas cu pas, vreau să felicit echipa și staff-ul care muncește zilnic pentru a oferi totul acestui club”, a declarat tehnicianul portughez, conform .

, însă Antonio Folha nu a dorit să discute despre acest joc: „Avem timp să ne gândim la meciul din Conference, însă mai întâi vom juca împotriva Rapidului”. Partida dintre Rapid și CFR Cluj se va disputa în Giulești, duminică, 2 august, de la ora 21:30.

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Cum a comentat Antonio Folha eliminările echipelor românești

CFR Cluj a fost singura echipă din România care a reușit să își câștige „dubla” din turul 2 preliminar. Campioana Universitatea Craiova a fost eliminată din Champions League de către Levski Sofia și își va continua parcursul în Europa League, în timp ce FCSB și U Cluj au părăsit competițiile continentale. , iar .

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„Nu sunt fericit, sunt trist, vreau ca fotbalul românesc să progreseze. Nu e un lucru bun pentru fotbalul românesc că ne-am calificat doar noi mai departe”, a declarat Antonio Folha după 3-0 cu Alashkert. CFR se află într-o situație delicată din punct de vedere financiar, iar .