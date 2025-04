Antonio Rudiger, operație după 7 luni de chin: „Am jucat cu dureri mari!”. Amenințarea suspendării record l-a trimis direct pe masa de operație

Real Madrid trebuie să mai sufere o pierdere până la finalul sezonului. După ce tot sezonul a fost decimată de accidentări, mai ales în defensivă, Antonio Rudiger și-a anunțat fanii că a făcut o operație de menisc din cauza durerilor uriașe cu care juca în ultimul timp și astfel fundașul neamț va fi indisponibil pentru ultima parte a sezonului.

Antonio Rudiger, operație de ultimă oră! Lovitură dură pentru Real Madrid

Antonio Rudiger a fost în centrul atenției în ultimele zile după finala din Cupa Regelui dintre FC Barcelona și Real Madrid. Catalanii s-au impus în prelungiri, iar fotbalistul german a avut un gest inacceptabil la adresa arbitrului. .

asta nu-l va salva de la o suspendare care poate fi de-a dreptul uriașă. Presa spaniolă anunță că, dacă va primi pedeapsa maximă, ceea ce ar însemna că sezonului lui ar fi încheiat.

Ținând cont de „pericolul” care-l paște, dar și de durerile insuportabile despre care fotbalistul lui Real Madrid a declarat că le are în teren, Antonio Rudiger a hotărât, împreună cu clubul, să facă o operație de menisc cât mai repede pentru ca perioada suspendării să coincidă cu cea a recuperării.

Antonio Rudiger: „Am jucat mai mult de șapte luni cu dureri mari. A fost inevitabil!”

Antonio Rudiger a ținut să-și anunțe prietenii și susținătorii săi din întreaga lume printr-o postare pe rețelele sociale. Internaționalul neamț a postat două poze din spital alături de un mesaj prin care și-a explicat decizia:

„După ce am jucat mai mult de șapte luni cu dureri mari, din păcate, am fost nevoit să fac o operație de menisc. Acum, în sfârșit, am scăpat de durere, iar operația a fost un succes. Mulțumesc echipei medicale, în special lui Guido Spirandelli (fizioterapeutul celor de la Real Madrid).

Vreau să pot juca din nou cât mai curând. Mă așteaptă două mari turnee. Nations League și Cupa Mondială a Cluburilor sunt în fața mea, dar trebuie să vedem cum mă voi simți de la o săptămână la alta. Voi face tot ce pot pentru a fi prezent la cele două competiții. Ne vedem curând și aveți grijă de voi”, a transmis Antonio Rudiger prin intermediul rețelelor de socializare.