Antonio Rudiger, out din lotul lui Real Madrid înainte de meciul cu Sociedad! Probleme mari pentru Xabi Alonso

Fundașul central german în vârstă de 32 de ani s-a antrenat normal alături de coechipierii săi în cursul zilei de vineri, dar, din păcate pentru el, a resimțit la un moment dat în timpul ședinței de pregătire o durere și astfel s-a ajuns la concluzia că madrilenii nu se pot baza pe serviciile sale pentru meciul de sâmbătă de la San Sebastian.

ADVERTISEMENT

Antonio Rudiger s-a accidentat din nou și a fost exclus din lotul pentru meciul Real Sociedad – Real Madrid

Ulterior, clubul din capitala Spaniei a emis un comunicat în care a oferit mai multe detalii despre situația medicală a fotbalistului. Potrivit , el se confruntă cu o leziune la mușchiul femural stâng și, din primele informații, este de așteptat ca el să absenteze pentru încă două luni și jumătate sau chiar trei luni.

, întrucât Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick și Ferland Mendy erau și ei deja indisponibili pentru acest meci. De asemenea, se poate spune că opțiunile sunt destul de limitate în acest punct al sezonului la în ceea ce privește fundașii centrali.

ADVERTISEMENT

În prezent, Alonso se poate baza acolo pe Eder Militao, Huijsen, Alaba și Asencio, doar că ultimii doi nu au fost folosiți deloc în primele trei meciuri din acest sezon de La Liga, astfel încât ritmul lor de joc nu este chiar cel mai ridicat în acest moment.

Fundașul central va lipsi de pe teren între două luni și jumătate și trei luni

Astfel, în acest context, este destul de probabil ca Xabi Alonso să își reconsidere, cel puțin pentru o perioadă, planul de a implementa un sistem de joc cu trei fundași centrali. De altfel, el chiar a fost întrebat din nou în legătură cu această chestiune cu ocazia conferinței de presă susținute în perspectiva meciului cu Real Sociedad, iar răspunsul său a fost următorul:

ADVERTISEMENT

„A fost vorba mai mult despre pregătirea unui plan de meci decât despre consolidarea conceptelor fundamentale despre cum vrem să construim. În loc să folosim trei fundași centrali, a fost vorba despre a avea un mijlocaș care să poată retrage ca fundaș central, iar aceste este un lucru pe care îl am în minte și pe care l-am putea folosi din nou”.

ADVERTISEMENT

Revenind la Rudiger, fotbalistul german a înregistrat un recul vizibil la nivel fizic din momentul în care a suferit, în urmă cu aproape cinci luni, acea ruptură de menisc extern și a fost la acel moment supus unei intervenții chirurgicale în acest sens, fiind deci indisponibil pentru aproape două luni pe finalul sezonului trecut, perioadă care s-a suprapus și cu sfârșitul mandatului de antrenor al lui Carlo Ancelotti pe „Santiago Bernabeu”.