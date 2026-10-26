Sport

Antonio Rudiger se poate întoarce în Anglia! Un club din Londra se luptă pentru semnătura sa

Gabriel Neagu
26.10.2026 | 15:01
Antonio Rudiger se poate intoarce in Anglia Un club din Londra se lupta pentru semnatura sa
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Antonio Rudiger se poate întoarce în Premier League. sursa foto: hepta
Antonio Rudiger, fundașul lui Real Madrid, ar putea pleca de pe Santiago Bernabeu în vara anului 2027. Fundașul s-ar putea întoarce în Premier League.
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Antonio Rudiger (33 de ani) s-a retras de la echipa națională, după Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic, iar contractul său cu Real Madrid a intrat în ultimul an. Totuși, fundașul german nu are de gând să își agațe ghetele în cui și își poate continua cariera în afara Spaniei.

Antonio Rudiger se poate întoarce în Anglia

Stoperul german se află sub contract cu Real Madrid și se concentrează pe evoluția sa sub comanda lui Jose Mourinho, însă viitorul său ar putea lua altă turnură din vară. Antonio Rudiger nu mai este un om de bază la Real Madrid și a fost implicat în mai multe conflice la club. Acesta a evoluat doar 6 meciuri în toate competițiile. Fotbalistul ar putea lua în considerare interesul cluburilor din Italia, Anglia și Arabia Saudită, conform Bild.

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Astfel, fundașul ar putea reveni în Premier League, unde a evoluat pentru Chelsea, în perioada 2017-2022. În acest moment, ar fi dorit de Tottenham. Clubul londonez trece printr-o perioadă dificilă, iar viitoarea reconstrucție a echipei l-ar putea integra perfect pe Antonio Rudiger.

Conform sursei menționate, fostul internațional va lua decizia definitivă în primăvară, după ce va analiza ce șanse are să continue și să se impună pe Santiago Bernabeu. În caz contrar, Antonio Rudiger va da curs negocierilor cu alte formații.

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  • 6.000.000 de euro este cota de piață a lui Antonio Rudiger, potrivit Transfermarkt
  • 86 de selecții și 3 goluri a reușit fundașul pentru prima reprezentativă a Germaniei

Cariera lui Antonio Rudiger

Fundașul lui Real Madrid a fost format în academiile lui Borussia Dortmund și VfB Stuttgart. Pentru formația de pe Mercedes-Benz Arena și-a făcut debutul la nivel de seniori. După un sezon petrecut la echipa secundă a celor de la Stuttgart, a fost promovat și s-a impus în Bundesliga. În august 2015 a reușit transferul în Serie A, la AS Roma.

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Performanțele sale de pe Stadio Olimpico l-au adus în vizorul lui Chelsea, care a plătit 35 de milioane de euro pentru a beneficia de serviciile sale. Ulterior, a ajuns la Real Madrid, club pentru care evoluează și în prezent.

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Antonio Rudiger are un palmares impresionant. Germanul a câștigat două Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei, un trofeu Europa League, de două ori Cupa Mondială a Cluburilor, un titlu de campion în Spania și o ediție a FA Cup.

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